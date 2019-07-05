Kadın elinin değdiği her yer güzel olur

31 Mart tarihinde gerçekleştirilen yerel ve muhtarlık seçimlerinde Alpağut Mahalle Muhtarlığına seçilen Sema Bostancı, göreve başlar başlamaz mahallenin sorunlarını gidermek için gece gündüz çalışıyor. Muhtar Bostancı, yaptığı çok güzel bir hareketle herkesin bir kez daha sevgisini kazandı.

Kadın elinin değdiği her yer güzel olur

Haber: C. Kutay AYKAN

Kadın elinin değdiği her şeyin güzel olacağı deyimi Bolu’da bir kez daha kanıtlandı. 31 Mart yerel ve muhtarlık seçimlerine, Alpağut Mahallesinden muhtar adayı olan ve halkın da büyük desteğini alarak sandıktan muhtar olarak çıkan Sema Bostancı, yaptığı hizmetlerle kendini göstermeye başladı.

Mahallesi adına yaptığı hizmetler adına Muhtar Bostancı, bir güzel olaya daha imza attı. Sıcak havalarda mahalle ve sokak aralarında kaldırım ve yol çalışması yapan Bolu Belediyesi Fen İşlerinde görevli personelin yorgunluğunu fark eden Muhtar Bostancı, personele soğuk karpuz ikram ederek, onların yorgunluğunu almaya çalıştı. Kadın Muhtar, işçilerle birlikte soğuk karpuzu kendisi de yiyerek, onlarla kısa süreli de olsa sohbet etme imkanı buldu.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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