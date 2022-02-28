“Kadın Emek Pazarı” açıldı

Haber: Uğur Balaban

İlimizde üreten kadınlara destek olmak amacıyla TOBB Bolu İl Kadın Girişimciler Kurulu tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen, yöresel ve el emeği ürünler üreten kadın girişimci, işletme ve kooperatiflerin ürünlerini ziyaretçilere sunuyor. “Kadın Emek Pazarı”nın açılış programına Garnizon Komutan Vekili İslam Can'ın eşi Çiğdem Can, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın eşi Meral Özcan, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, Belediye Başkan Yardımcısı Asuman Şentürk Tekin, Ticaret İl Müdürü Ersin Terzi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcıları Pınar AltukErateş ve Timuçin Erem, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İbrahim Kunuk, Aile Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Seçkin Özgen, Bolu Belediye Eski Başkanı Alaaddin Yılmaz’ın eşi Güler Yılmaz, TOBB Bolu İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Emine Yüce ve Kurul üyeleri ile 14 Burda AVM Müdürü Erol Yıldız iştirak etti.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından, İlimizde yöresel ve el emeği ürünleri üreten girişimci, işletme ve kooperatiflerin açtıkları standlar ziyaret edildi. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş ve davetliler, açılan tüm standları sırayla gezerek kadın girişimci, işletme ve kooperatifler ile sohbet etti, çalışma ve faaliyetleri hakkında bilgiler aldı.