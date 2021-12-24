“Kadın Emek Pazarı” açılışı yapıldı



HighWayOutlet Yeşil Kundura mağazası önünde gerçekleşecek olan Kadın Emek Pazarı’nın açılış törenine; Bolu Ak Parti Milletvekili Arzu Aydın, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın eşi Meral Özcan, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, Bolu Ticaret İl Müdürü Ersin Terzi, Bolu Kültür Ve Turizm İl Müdürü Hakan Doğanay, TOBB Bolu İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Emine Yüce ve Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri katıldı. Kadın Emek Pazarı; 24-25-26 Aralık tarihlerinde 3 gün boyunca HighWayOutlet Yeşil Kundura mağazası önünde faaliyetini sürdürecek.

(HİGHWAY)