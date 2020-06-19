Kadın Hakları Komisyonu dergi çıkardı

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Barosu Kadın Hakları Komisyonu tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir dergi hazırlandı. Ancak derginin dağıtım ve tanıtımı ilimizi de etkisi altına alan covid-19 salgını nedeniyle gerçekleştirilemedi. Bolu Barosu Kadın Hakları Komisyon Başkanı Avukat Fatma Kubilay, bir açıklama yaparak derginin dağıtım ve tanıtımının başladığını bildirdi.

“BOLU HALKININ BİLGİLERİNE SUNMAYA KARAR VERDİK”

Kadın Hakları Komisyon Başkanı Kubilay yaptığı açıklamada, Bolu Barosu Kadın Hakları Komisyonu olarak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında 8 Mart 2020 dergimizi hazırladık. Ancak tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 Virüs salgını sebebiyle dergimizin tanıtım ve dağıtımını yapamamıştık. Haziran ayı itibari ile ülkemizde yavaş yavaş ve tedbirli olarak normalleşmenin başlaması üzerine dergimizi Bolu halkının bilgilerine sunmaya karar verdik ve dağıtımına başladık” dedi.

“KADINA YÖNELİK ŞİDDETE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN DERGİMİZDE ÖLEN KADINLARA DA YER VERDİK”

İçeriği çok zengin olan derginin beğenileceği ve çok yararlı olacağı kanaatinde olduğunu belirten Fatma Kubilay açıklamasında ayrıca, “Dergi içerisinde İçişleri Bakanlığı Kadın Destek Hattı olan KADES uygulamasının direk yüklenebileceği kitap ayraçları bulunmaktadır. Ayrıca uygulama hakkında ayrıntılı bilgi de dergimiz içerisinde mevcuttur. Ayrıca 2020 yılı Ocak ayında çok sayıda kadının eşleri erkek arkadaşları ya da aile içindeki erkekler tarafından öldürülmüş olmaları sebebiyle kadına yönelik şiddetin ülkemizde her geçen gün artmasına ve boyutuna dikkat çekmek için ölen kadınlarımızın anısına dergimizde onlara da yer verdik. Dergimize ulaşmak isteyenler Bolu Adliye Sarayı içerisindeki Bolu Barosu Yazı İşleri Müdürlüğünden ve Bolu Barosu Kadın Hakları Komisyon başkan ve üyelerinden temin edebilirler. Dergimizin hazırlanmasına emek ve yazıları ile katkıda bulunanlara ve Baro Başkanımız sayın Av.Sabri Erhendekçi ile yönetim kurulumuza tekrar çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.