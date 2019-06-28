Kadın hırsız çetesi

Haber: C. Kutay AYKAN

Ankara, İstanbul, Kocaeli, Düzce, Sakar gibi illerde bir çok hırsızlık suçuna karışan ve bu suçlardan dolmayı haklarında yalama kararı bulunan S.V.(20) ile D.K. isimli azılı hırsız iki kadın Bolu’nun Çıkınlar ile Köroğlu Mahallerindeki evlere “Dilcilik” yapmak suretiyle evlere girmek isterlerken suçüstü yakalandılar.

20 yaşındaki iki kadın hırsızın bu yaşta çok sayıda hırsızlık suçundan sabıkaları bulunduğu ve haklarında yakalama kararı olduğu öğrenildi. S.V. ile D.K., Hırsızlık bürosundaki ifadelerinin alınmasının ardından Savcılığa çıkartıldılar. Kadın zanlılar basın mensuplarına; “Ne yaptı da bizi çekiyorsunuz. Başka işiniz gücünüz yok mu” diye tepki gösterdiler.

Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2019, 12:45