Kadın hırsız kameralardan tespit edildi

Haber: C. Kutay Aykan

Hırsızlık olayı jandarma sorumluluk bölgesinde bulunan Bolu Dağındaki bir dinlenme tesisinde B.B.U. isimli şahsa ait masa üzerinde bulunan cüzdanın çalınması sonucu hırsızlık olayı meydana geldi. Olay yerinde ve çevresinde yapılan detaylı kamera incelemeleri sonucu olay şüphelisinin M.T. isimli kadın şahıs olduğu tespit edildi.

Hırsız kadının 34 BFN … plakalı otobüse binerek İstanbul istikametine gittiğinin tespit edilmesi üzerine Kocaeli İli Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile koordine kurularak yakalanması sağlandı. Yakalanan şüpheli M.T. isimli kadın Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğünce ifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakıldı. Çalınan cüzdan ile içerisinde bulunan para ve eşyalar cüzdan sahibi B.B.U.’ya teslim edildi.

Jandarma yetkilileri; “Bölgemizin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yapılan operasyonlar, yine halkımızın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.

Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2022, 09:15