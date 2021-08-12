Kadın işçi yaralandı

Mudurnu yolu üzerinde faaliyet gösteren bir tavuk işletmesinde çalışan 43 yaşındaki kadın yüksekten düştü. Genç kadın Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kadın işçi yaralandı

Haber; Aysun Beykoz

Olay saat 10.30 sıralarında Mudurnu yolu üzerinde faaliyet gösteren bir tavuk Entegre  tesislerinde meydana geldi. İşletmede işçi olarak çalışan 43 yaşındaki Neslihan Şen, yüksekten düşerek yaralandı.

Olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı işçi ambulansla Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Şen’in acil serviste gözetim altında tutulduğu öğrenildi. Düşme konusuyla ilgili polis soruşturma başlattı.

Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2021, 13:02
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