Kadın katliamında şubat lideriyiz

2019 Şubat ayında 35 kadın cinayete kurban gitti. Bu ay işlenen kadın cinayetlerinin 8’i şüpheli ölüm olarak kaydedilirken, 13 kadının neden öldürüldüğü tespit edilemedi.

Şubat ayında yut genelinde işlenen 35 kadın cinayetinin beş tanesinin Bolu’da işlendiği kayıtlara geçti. 35 kadının 11’i çayda, baraj gölünde veya ormanlık alanda toprağa gömülü halde öldürülmüş ve parçalara ayrılmış bir şekilde bulundu. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun verilerine göre, bu ay işlenen kadın cinayetlerinin 10’u şüpheli ölüm olarak kaydedilirken, 14 kadının neden öldürüldüğü tespit edilemedi ve 9’u kendi hayatına dair karar almak isterken öldürüldü.İllere göre Şubat ayının kadına şiddet verileri ise şöyle; Bolu 5, Hatay 5, İstanbul 5, Ankara 3, Gaziantep 2, Malatya 2, Mersin 2, Adana 1, Balıkesir 1, Burdur 1, Bursa 1, Çorum 1, Kırıkkale 1, Kocaeli 1, Kütahya 1, Manisa 1, Tokat 1, Trabzon 1.

BOLU’DA ERKEK TERÖRÜ

1 Şubat 2019 Mengen - Devrek ilçe sınırında bulunan çayda ağaç dallarına takılmış bir kadın cesedi bulundu. Devrek’teki çayın kenarında dün akşam saatlerinde odun toplayanlar, suda ceset olduğunu fark ederek, polise haber verdi. Kadın cesedi, itfaiyenin dalgıç ekibi tarafından sudan çıkarıldı.

6 Şubat 2019 Hurda firması sahibi Nihat B., bir süredir ayrı yaşadığı dini nikahlı eşi Huri G. bir araya geldi. Nihat B., yanındaki 2 arkadaşıyla birlikte buluştuğu Huri G.'yi otomobile bindirdi. Yolda Huri G. ve Nihat B. arasında tartışma çıktı. Bu sırada Nihat B., tabancasıyla Huri G.'nin bacaklarına 6 el ateş etti.

7 Şubat 2019 Bolu Merkez BeşkavaklarMahallesinde 4 çocuk annesi Iraklı SajaJamel Mansur (29), hakkında uzaklaştırma kararı olan eşi Haydar Fadıl Haşim (36) tarafından bıçakla boğazı kesilerek öldürüldü. Türkiye'ye gelmeden önce Irak'ta polis memurluğu yapan Haydar Fadıl Haşim, polis merkezine giderek teslim oldu.

10 Şubat 2019 Bolu Dağı D-100 Karayolu Bakacak mevkiinde yol kenarında hurda toplayanlar tarafından bulunan valizin içerisindeki kadın cesedi görenleri dehşete düşürdü. D-100 Karayolu üzerinde yoldan geçenlerin attıkları hurda ve atıkları toplayan iki kişi, yolun alt kesiminde bir valize rastladı. Valizi almak isteyen şahıslar içerisinde ceset olduğunu görünce hemen polis ekiplerine haber verdi.

21 Şubat 2019Konya’da eşini ve 2 çocuğunu pompalı tüfekle öldürdükten sonra kayıplara karışan cani katil zanlısı Afgan uyruklu Abdullah Kudusi, Bolu polisini alarma geçirdi. Katil zanlısının Bolu’da ortaya çıktı.