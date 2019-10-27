Kadın kavgası ortalığı birbirine kattı

Haber: C. Kutay AYKAN

İlimizin önde gelen alışveriş merkezlerinden birinde eşinden ayrılan bir kadın, eski kocasını yeni eşini görünce kıskançlık krizine girdi. Eski kocasını yeni eşiyle gören kadın bir anda saldırıda bulunarak, eski kocasının yeni eşini tartaklamaya başladı.

Eski eş ile yeni eşin kavgasında yumruklar, tekmeler havada uçuşurken, saç saça baş başa süren kavgayı mağaza çalışanları güçlükle ayırdı. Bir anda ortalık savaş alınana dönerken, olaya polis müdahale etti. Eski eş olay yerinden ayrılırken, yeni evle olan kadın ise kendisini darp eden eski eşten davacı ve şikayetçi olduğunu belirterek, önce hastaneye darp raporu almaya ardından da davacı olmak için İzzet Baysal Bahçelievler Polis Merkezine götürüldü.

Eski eşinden boşanıp, yeni evlilik yapan kocanın ise kavgayı ayırmak için çaba sarf etmediği öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2019, 15:23