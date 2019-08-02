Kadın Kolları Genel Başkanı Bolu’da

Haber: Aysun Beykoz

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, yaşanan sel felaketi sonrasında afet bölgesine gitmek için Düzce’ye geçerken ilimiz Bolu’ya da uğradı. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse ilk olarak CHP Bolu İl Başkanlığını ziyaret etti. Kadın Kolları Genel Başkanı Köse’yi burada İl Başkanı Kazım Karsu, İl Kadın Kolları Başkanı Zuhal Toker Işın, CHP Belediye Meclis Üyeleri, Kadın Kolları üyeleri ile parti yöneticileri karşıladı. İl Başkanlığı’ndaki görüşmede Kadın Kolları Genel Başkanı Köse, İl Başkanı Karsu ve Kadın Kolları Başkanından çalışmalarıyla ilgili bilgiler aldı. Köse ziyaretle ilgili, “Düzce güzergahımızda Bolu İl Başkanlığımızı da ziyaret ettik, Düzce’ye gönderecekleri destekleri emanet aldık. Bolu örgütümüze misafirperverlikleri ve dayanışma konusundaki hassasiyetleri için teşekkürlerimi sunuyorum” açıklamasında bulundu.

BAŞKAN ÖZCAN’A ZİYARET

Fatma Köse, İl Başkanlığının ardından İl Başkanı Karsu ve Kadın Kolları üyeleriyle birlikte Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a da bir ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Özcan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederken Köse ise, “Bolu’dan geçerken, değerli Belediye Başkanımız Tanju Özcan’ı ziyaret etmemek olmazdı. Ülkemizin birlik ve beraberliği için destek ve dayanışmanın öneminden bahsettik. Yol arkadaşımız Tanju Başkan’a görevinde başarılar diliyor, teşekkür ediyorum” dedi.

AFET BÖLGESİNE YARDIM GÖTÜRÜYORLAR

CHP İl Başkanlığı ve Bolu Belediyesi ziyaretleri sonrası Kadın Kolları Genel Başkanı Köse, Bolu Kadın Kolları üyeleriyle birlikte sel felaketinin yaşandığı Düzce’ye yola çıktı. Köse ve beraberindekiler başlatılan kampanya ile toplanan temizlik, gıda, su ve çocuk bakım ürünlerinden oluşan yardımları ihtiyaç sahiplerine teslim edecekler.