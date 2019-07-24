Kadın Kollarına Çağalı atandı

Haber: Esra Öztürk

AK Parti Bolu İl Kadın Kolları Başkanı Arzu Güler’in 31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından Bolu Belediyesi’nde 2 yıldır maaş alarak çalıştığı skandalı ortaya çıkınca istifa etmiş ve ardından görevi geçici olarak Canan Akbay yürütmeye başlamıştı. Aylardır yeni bir ismin göreve getirilmediği AK Parti İl Kadın Kolları’nda yeni başkan belirlendi. AK Parti Genel Merkezi tarafından yapılan atama sonrası AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığı’na Hicran Çağalı getirildi. Çağalı, daha önce Bolu Belediye Meclis Üyeliği de yapmıştı.