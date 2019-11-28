Kadın Kooperatifi hakkında görüştüler

Haber: BMA

Göynük Belediye Başkan Yardımcısı Samet Çetinbaş, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası(BTSO) Başkanı Türker Ateş ve TOBB Bolu Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Emine Yüce’nin ev sahipliğinde BTSO Konferans Salonunda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB),Habitat Derneği, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Coca-Cola Türkiye’nin katkılarıyla düzenlenen, Kadınların Sosyal ve Ekonomik Hayata katılımlarına destek olmak amacıyla yürütülen “Kız Kardeşim” projesi kapsamındaki “Kadın Girişimciler İle İlham Buluşması” toplantısına katıldı.

Başkan Yardımcısı Çetinbaş buluşmada Bir Girişimcilik Hikayesi adlı programda konuşmacı olarak yer alan Opet Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk ile görüştü. Çetinbaş, Öztürk ile görüşmesinde ilçede kurulacak olan Kadın Kooperatifi hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Göynük Belediyesi ayrıca fuaye alanında açtığı standda Göynük’e özgü ürünleri katılımcılara tanıttı.