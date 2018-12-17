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17 Aralık 2018 Pazartesi
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    • Kadın nüfusu 2400 fazla

    2017 sonu verilerine göre ilimiz nüfusu 303 bin 184 olduğu açıklandı. Bolu’nun nüfusunun % 49,60’ı erkeklerden, % 50,40’ı ise kadınlardan oluşuyor. İlimiz genelinde kadın nüfusu erkek nüfusundan 2418 kişi daha fazla bulunuyor.

    17 Aralık 2018 Pazartesi 07:46
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    Kadın nüfusu 2400 fazla

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 303 bin nüfuslu Bolu'da erkek nüfusu kadın nüfusunun gerisinde kaldı. Bolu nüfusun 150.383’ü erkeklerden ve 152.801’i kadınlardan oluşuyor. Yurt genelinde kadın nüfusu erkek nüfusundan fazla olan 35 ilden birisi olan Bolu’nun cinsiyetler arasındaki makas her geçen gün artıyor. Batı Karadeniz’de bulunan yemyeşil doğası, tertemiz havası ve su kaynaklarıyla dikkat çeken Bolu nüfusu bir önceki yıla göre % 1,10 oranında artış gösterdi. İlimiz nüfusuna son 10 yılda % 12 civarında artışla 34 Bin 302 yeni kişi eklendi. Bolu düşük miktarda göç alan ve veren bir il olduğu için stabil olarak yılda ortalama % 1 ila 1,5 oranında nüfus artışı yaşıyor. İlimizin genelinde kilometre kareye düşen kişi sayısı ise 36/KM2 olarak göze çarpıyor. Bolu’da nüfusun % 62’i şehirlerde % 38’i kırsal alanda yaşıyor. Çok çeşitli bitki ve hayvan türlerine ev sahipliği yapan Bolu il genelinde bulunan 1 milli park ve iki tabiat alanı ise Bolu’yu bu alanda diğer illerden ayıran en önemli özellik. Bolu nüfusunun diğer bir özelliği ise genç nüfusa sahip olması. Bolu’da yaşayan insanların % 51’i 40 yaşın altındaki gençlerden oluşuyor. Nüfus verilerine göre ilimizde 90 yaşını aşmış kişi sayısı ise 1058 olarak kayıtlara geçmiş durumda.

    İŞTE İLÇE İLE NÜFUS SAYLARI;

    Anahtar Kelimeler: 2017, Sonu, Verilerine, Göre, Ilimiz

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