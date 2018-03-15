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15 Mart 2018 Perşembe
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    • Kadın öğretmenler beraat etti

    FETÖ-PDY kapsamında, “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlamasıyla haklarında Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılan ve yargılanan iki kadın öğretmen beraat etti. Kadın öğretmenlerin sevinçleri yüzlerine yansıdı.

    15 Mart 2018 Perşembe 14:03
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    Kadın öğretmenler beraat etti

    Haber: Kasım ŞAHİN

    Silahlı Terör örgütüne üye olmak suçundan haklarında 7 ila 15 yıl hapis cezası istenen ve tutuksuz yargılanan kadın öğretmenler Nesrin Karabulutoğlu ile Sema Demircioğlu, son kez Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktılar.

    Son savunmasını yapan öğretmen Nesrin Karabulutoğlu; “Hayatım boyunca hiçbir terör örgütüne üye oldum ne de örgüt içerisinde yer aldım. İllegal oluşumlar içerisine bile dahil olmadım. Suçsuzum ve beraatimi istiyorum” dedi.

    Öğretmen Sema Demircioğlu’da yaptığı son savunmasında; “Bank Asya hesapları benim adıma değildir. Hesaplar kocamın adınadır. Şifreleri bile kendisi bilmekte ve ben bankada hiçbir işlem yapmadım. Bu nedenden dolayı silahlı terör örgütü üyesi olmam bile doğru değildir” diye konuştu. Mahkeme heyeti her 2 kadın öğretmenin, haklarında yapılan iddiaların doğru olmadığı ve suça karışmadıklarının tespit edilmesinden dolayı beraatlerine karar verdi. Kararları duyan öğretmenlerin sevinçleri yüzlerine yansıdı.

    Anahtar Kelimeler: FETÖ-PDY, Kapsamında, “Silahlı, Terör, örgütüne

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