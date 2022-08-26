Kadın polisler ve Kızılay gönüllüleri beraber tarhana hazırladı

Haber: C. Kutay Aykan

Gölyüzü Mahallesi'nde Kızılay Bolu Şube Kadın Teşkilatı Başkanı Ünsal Toylan'ın evinin bahçesinde bir araya gelen İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy’un eşi Özlem Aksoy, kadın polisler ve Kızılay gönüllüleri, çorba yapılmak üzere hazırladıkları tarhanaları tek tek örtülerin üzerine sererek kurumaya bıraktı. Aynı zamanda hamur açan kadın polisler ve Kızılay gönüllüleri, yaptıkları ürünleri belirlenen ihtiyaç sahiplerine dağıtacak.

SEVGİMİZİ KATARAK HAZIRLIYORUZ

Kızılay'ın iyilik üzerine kurulduğuna değinen Ünsal Toylan, "Kızılay herkesin bildiği gibi içerisinde iyiliğin olduğu, ihtiyaç sahiplerinin yanında yer aldığı bir kurum. Sevgimizi ve içtenliğimizi katarak yaptığımız tarhanayı ihtiyaç sahiplerine kış günlerinde sıcacık içsinler, çocuklarına içirsinler diye bir etkinlik düzenledik. Emniyet kadın personellerimizin de desteğiyle çok güzel bir organizasyon yaptık. Sağ olsunlar bizleri kırmadılar. İnşallah yaptığımız tarhana güzel yerlere ulaşır, hastalarımıza şifa olur. Yaptığımız tarhanaları ihtiyaç sahibi kişilere ulaştıracağız" dedi.

KIZILAY’A DESTEK OLMAMIZ GEREKİYOR

Etkinliğe katılan İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy'un eşi Özlem Aksoy, "Kızılay’a toplum olarak hepimizin destek olması manen gerekiyor. Bolu Kızılay teşkilatı, çok fedakâr insanlardan oluşan bir ekip. Bizim Bolu'da emniyet genel müdürlüğüne bağlı polis eşleri derneğimiz de var. Kendileri ile görüştüğümüzde hem kadın personelimizle hem de polis ailelerimizle yanlarında olduğumuz ifade ettik. Bundan sonraki her etkinliklerinde de gerçekten gönülden yanlarında olmayı istiyoruz. Bu çerçevede katkımız olabiliyorsa çok mutlu oluruz" ifadelerini kullandı.