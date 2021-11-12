Kadın sanık müştekiyi suçladı

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, “Adam öldürmeye teşebbüs” davasında ilginç gelişmeler olmaya devam ediyor. Müşteki T.A.’yı önce Pirahmetler köyünde daha sonra Çakmaklar Çamlığına götürerek darp eden ve ardından da öldü sanılarak Kızılay Parkına atılan T.A., savunmasında; “Ben kesinlikle yanımda çalıştırdığım kadın G.G. ile ilişkiye girmedim. Olay günü beni iki defa öldüresiye darp ettiler. Bir ay yoğun bakımda kaldım. Bir tarafım felç oldu. Önüne gelen bana vurdu. Yaklaşık 20 bin lira paramı da aldılar. G.G. ise ifadesinde benim tehdit ve şantajla ilişkiye girdiğimi söylüyor. Bu asla doğru değil. Bu kadın yüzünden eşimi kaybettim. Eşim benden boşandı. Evime ve iş yerimi de bu kadın yüzünden kaybettim. Eşim kıskanç bir kadındı, bu durumu kıskandı, benden ayrıldı. Aldığım darbeler nedeniyle hafıza kaybı yaşıyorum. Bana iftira atıyorlar. Benim ses kaydı veya görüntü kaydı aldığım doğru değildir” dedi.

Adam öldürmeye teşebbüs suçundan tutuksuz yargılanan sanıklar E.B., Y.V., M.Ç., M.A., K.H., ve kadın sanık G.G. üzerlerine atılı suçlama kabul etmezken, kadın sanık G.G. ise müştekiyi suçlayarak; “Bu adam benim çalıştığım dönemde ses ve görüntü kayıtlarımı almış ve beni bunlarla tehdit edip, 4 defa ilişkiye girmiştir. Esas suçlu kendisidir. Benimle ilişkiye girdiği ve tehdit ile şantaj yaptığı doğrudur. Benim ailemde bu adam yüzünden dağıldı. Dövülme olayı doğrudur” ifadelerini kullandı. Adam öldürmeye teşebbüs davasının, cinsel ilişki davasına dönmesi ise şaşkınlıkla karşılandı. Duruşma eksik evrakların tamamlanması için 20 Ocak 2022 tarihine ertelendi.