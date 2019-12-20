Kadın stajyer sürücü ilk cezasını aldı

Haber: C. Kutay AYKAN

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Hisar Taksi dönel kavşağında kırmızı ışık uygulaması gerçekleştirdi. Görev trafik ekibi resmi kıyafetleriyle Gölyüzü Mahallesi girişinde gözcülük yaparak, kırmızı ışıkta geçen araçların plakalarını Şehitler Caddesi üzerinde bekleyen ekiplere bildirdi. Bir saat süren uygulamada kırmızı ışık ihlali yapan 7 araç sürücüsüne 2917 TL’den toplam 2 bin 037 TL para cezası kesildi.

Uygulama esnasında ehliyet almaya hak kazanan fakat stajyer sürücü belgesiyle trafiğe çıkan bir genç kadın sürücü, kırmızı ışık ihlali yapınca ilk trafik cezasını da almış oldu. Kırmızı ışık uygulamasının yanı sıra emniyet kemeri ve film uygulaması da gerçekleştirildi. Uygulama esnasında bazı sürücüler verilen cezalara itiraz ederken, yaşlı bir sürücünün de ehliyetsiz araç kullandığı belirlenirken, kırmızı ışık ihlali yapan sürücüler 155 Polis İmdat bürosunda bulanan MOBESE kameraları tarafından kayıt altına alındı.