Haber: Ceylan Beykoz

Kaza D-100 Karayolu Bolu Dağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Gülnur Tekuzman (48) idaresinde ki 34 DS 7522 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yol kenarında park halinde olan Hakan Sarıahmet idaresinde ki 81 NA 160 beton mikserine arkadan çaptı. Çarpmanın etkisi ile hurdaya dönen araç motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Vatandaşların yangın tüpleri ile müdahalede bulunurken sürücüde direksiyon başında sıkıtı. Olay yerine gelen Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri sürücü bayanı sıkıştığı yerden büyük bir çaba sonucunda çıkardılar. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.