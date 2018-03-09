HABER : Ceylan Beykoz

İzzet Baysal Halk Eğitim Merkezi, Bolu Belediyesi, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü Kadın Sığınma Evi ile Şenol Karakaya Resim Atölyesi’nin ortaklaşa açtığı ‘Kadın’ temalı sergi, Bolu Belediyesi Ressam Mehmet Yücetürk Sanat Merkezi’nde açıldı.

Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, Aile ve Sosyal Politikalar Müdür Vekili Timuçin Erem¸ İzzet Baysal Halk Eğitim Merkezi ile davetlilerin katıldığı sergi açılışı öncesi konuşan Bolu Valisi Aydın Baruş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde böyle anlamlı bir sergi açılışında olduklarını söyledi.

VALİ BARUŞ, KADININ HAYATIMIZDAKİ ÖNEMİNE DEĞİNDİ

Konuşmasının başında tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayan Vali Baruş, konuşmasında kadının hayatımızdaki yerinden bahsederek, “Bu hayatta ne kadar güzellik varsa aslında hepsini kadınlara borçluyuz. Hayatımızda sevgi, aşk, şefkat varsa bu duyguları bizi yetiştiren annelerimizden aldık. Dünya üzerinde insanların birbirleriyle savaş içinde olmaması için, birbirlerinin canlarına kıymamaları için kadınların yüreğindeki sevgiye, şefkate her zaman ihtiyacımız var. Biz kadınlarımızı hayatımızdaki en değerli varlıklar olarak görüyoruz. Onlara karşı yönelecek en ufak bir şiddet veya tacize kesinlikle hep birlikte karşı durmamız lazım.

“ASLINDA KADINLARA BAKIŞ AÇIMIZ BİZİM HAYATA BAKIŞ AÇIMIZI BELİRLİYOR”

Aslında kadınlara bakış açımız bizim hayata bakış açımızı belirliyor. O yüzden bundan sonraki süreçte kadınlarımızın hiçbir şiddet olayı ile karşılaşmaması temennisinde bulunuyorum ve tüm kadınlarımıza da eğer böyle bir olayla karşılarılarsa hiç tereddüt etmeden cesaretle bu ahlaksızlığı yapanları, bu acımasızlığı sergileyenleri yargı kurumlarına şikayete davet ediyorum. Kadınlarımız eğer haklarına sahip çıkarlarsa bundan sonra bu tip üzücü olaylar çok daha az yaşanacaktır.” dedi.

Vali Baruş’un konuşmasının ardından “Kadın” temalı resim serginin açılışı gerçekleştirildi ve 56 yağlıboya tablonun yer aldığı sergi gezildi.