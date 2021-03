“Kadin Varsa Yarın Var”

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası koordinatörlüğünde faaliyet gösteren TOBB Bolu İl Kadın Girişimciler Kurulu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde hazırlanan “81 ilde Türkiye’nin Cinsiyet Eşitliği Karnesi” ve Kurul olarak Bolu’da önümüzdeki süreçte yapılacak çalışmaları anlattı.

“KADINLARIN ISTIHDAMININ ARTTIRILMASI HEDEFLENIYOR”

TOBB Bolu İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Emine Yüce yaptığı açıklamada, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde hazırlanan ‘81 ilde Türkiye’nin Cinsiyet Eşitliği Karnesi’ lansmanın da duyduğumuz veriler bizi derinden sarstı ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu tarafından 81 ilde Cinsiyet Eşitliği Karnesini nasıl düzeltebiliriz diye projeler geliştirilmesini sağladı. Bolu iline ait toplumsal cinsiyet eşitliği karnesi detaylı şekilde incelendiğinde, üretim faaliyetlerine katılım alt endeksinin (yönetici pozisyonlarındaki çalışma oranı ve benzer işler için cinsiyetler arası ücret eşitliği oranları gibi) Türkiye ortalamasına göre düşük seyrettiği görülmektedir. Toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili olarak kurumların ihtiyaçları göz önünde tutularak kadınların istihdamının arttırılması hedeflenmektedir. Özellikle bilişim sektörü gibi bazı sektörlerin erkeklere yönelik olduğu yönündeki yanlış algılar bu gibi alanlarda kadın istihdamını olumsuz yönde etkilemektedir” dedi.

“ROBOCODE 14- GELECEĞI KODLUYORUZ PROJESI”

“Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Sayın Türker Ateş ve Oda Yönetim Kurulumuzun da desteğiyle, TOBB Bolu İl Kadın Girişimciler Kurulumuz öncülüğünde, Bolu’da kadınlarımızın cinsiyet eşitliği yönünden durumunu daha iyileştirmek ve iş hayatına katılımlarını daha fazla artırmaya katkı sağlamak için önümüzdeki süreçte bir dizi proje ve çalışmalarla kadınlarımızın yanında yer almaya devam edeceğiz” diyen Yüce açıklamasının devamında ayrıca, “Farklı alanlarda eğitim ve mesleki bilgi-beceri geliştirme faaliyetlerini de kapsayacak bu çalışmalara ilk olarak RoboCode 14- Geleceği kodluyoruz projesiyle başlamayı öngörüyoruz. Bolu TOBB Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Bölümünde 35 kız öğrenciye robotik kodlama eğitimleri verilecek. Bu proje kapsamında ayrıca kız çocuklarının robotik kodlama üzerine bilgilerini ölçmek üzere bir anket çalışması ve kodlama eğitimi tamamlandığında öğrenim sürecinde neler kazandıklarını ölçmek için ikinci bir anket uygulaması da yapılacak. Bu projenin amacı; eleştirel düşünme, problem çözebilme ve yaratıcı düşünme yetkinliği gibi önemli beceriler kazanan kız çocuklarını dijitalleşen dünyaya hazırlamaktır. Robotik kodlama eğitiminin cinsiyet farkını kapatmaya katkı sağlayacağı planlanmaktadır. Sektörde bir kariyer peşinde koşan kızlara rol modeller oluşturacaktır. Ayrıca bu proje ile Bolu TOBB Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Bölümü için Robotik Kodlama Atölyesinin alt yapısına da destek sağlanmış olacaktır” ifadelerine yer verdi.

“AYDINLIK YARINLARA HEP BIRLIKTE ULAŞABILMEYI DILIYORUZ”

Yüce son olarak ise şunları belirtti: “Bolu Ticaret ve Sanayi Odası ve TOBB Bolu İl Kadın Girişimciler Kurulu organizasyonuyla okula teslim edilen 35 kodlama seti ile 100 öğrenciye farklı branşlarda eğitim vermeyi hedefliyoruz. ‘Kadın Varsa Yarın Var’ diyerek, kadınlarımızın yılın bir günü değil her günü hak ettikleri değeri gördüğü, kadına yönelik her türlü şiddetin ortadan kalktığı, kadınların toplumun her alanında giderek artan biçimde yer aldığı güzel ve aydınlık yarınlara hep birlikte ulaşabilmeyi diliyoruz.”