Kadın ve Genç girişimciler seçtiler

Haber: BMA

Bolu İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi birinci toplantısı Kadın Girişimciler Kurulu’ndan sorumlu TSO Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Alemdar, İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi birinci toplantısı da Genç Girişimciler Kurulu’ndan sorumlu TSO Yönetim Kurulu Üyesi Cumhur Özçelik’in katılımıyla yapıldı.

Yapılan seçimlerde Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi başkanlığına Emine Yüce ve yardımcılıklarına da Ayşe Aksoy, Zerrin Özlem Gökdemir ve Neşe Alagöz seçilirken, Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi başkanlığına Sertaç Günay, yardımcılıklarına ise İdris Ozan Albayrak, Salih Burak Özkan ve Mehmet Özarslan seçildi.

Toplantılarda TSO Yönetim Kurulu üyeleri Abdullah Alemdar ve Cumhur Özçelik, Kurulların başkan ve yardımcılarını tebrik ederek, önümüzdeki süreçte Oda Yönetim Kurulu ile birlikte eşgüdüm içinde verimli bir çalışma dönemi yaşanmasını diledi. Ayrıca TSO Genel Sekreteri İsmail Gören, Kadın ve Genç Girişimciler Kurulları icra komitelerinin çalışma esaslarıyla ilgili Kurul üyelerine bilgiler verdi.

Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2019, 17:17