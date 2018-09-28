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28 Eylül 2018 Cuma
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    • Kadın zanlı kıskıvrak yakalandı

    Tamir için bıraktıkları cep telefonunda farklı kişilere ait yüzlerce nüfus cüzdanı, ehliyet ve kredi kartının fotoğrafları bulunan biri kadın, 2 şüphelinin içinde bulunduğu otomobil ile polis ekipleri arasında nefes kesen kovalamaca yaşandı. Bir vatandaşın da kendi aracıyla defalarca çarparak durdurmaya çalıştığı otomobil, terk edilmiş bulundu. Yapılan çalışmayla kadın şüpheli, saklandığı apartmanda yakalandı.

    28 Eylül 2018 Cuma 11:18
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    Kadın zanlı kıskıvrak yakalandı

    Haber:Gönül OLUTÜRK

    Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir telefoncuya, tamir için telefonlarını veren 1'i kadın 2 kişi, akşam saatlerinde telefonlarını alacaklarını söyleyerek iş yerinden ayrıldı. Tamir sırasında iş yeri çalışanı, telefonun fotoğraflar bölümünde farklı kişilere ait yüzlerce nüfus cüzdanı, ehliyet ve kredi kartı ile bu kartları kopyalama düzeneğinin fotoğraflarını görünce, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, dükkan önünde önlem alırken, telefon tamircisi, şüphelileri arayıp cihazların onarıldığını, gelip almalarını söyledi.

    POLİSİN ÜZERİNE SÜRÜP KAÇTI

    Bir süre sonra 34 U 5498 plakalı otomobille dükkanın önüne gelen şüphelilerden erkek olanı, araçtan inip, telefoncuya girdi. Şüpheli telefonu alıp otomobile giderken, polis ekipleri harekete geçti. Ancak şüpheli, hızla otomobiline binip, polislerin üzerine sürerek kaçtı.

    KOVALAMACAYA VATANDAŞ DA DAHİL OLDU

    Ekipler de peşine düştü. Ara sokaklarda yaklaşık yarım saat süren kovalamacayı gören bir vatandaş da kendi otomobiliyle polislere yardım etmek istedi. Vatandaş, kaçan aracı durdurmak için defalarca çarptı. Ancak şüpheliler, araca sokaklara girerek izlerini kaybettirdi.

    KADIN ŞÜPHELİ, APARTMANDA YAKALANDI

    Otomobil, polis ekipleri tarafından Gölyüzü Mahallesi Aralık Sokak’ta terk edilmiş halde bulundu. Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, iki şüphelinin otomobilden inip, koşarak kaçtıklarını belirledi. Kaçış güzergahlarında arama yapan ekipler, kadın şüpheliyi saklandığı bir apartmanda buldu. A.N. isimli kadın gözaltına alındı.

    DOLANDIRICILIKTAN SABIKALI

    A.N. sorgusunda yanındaki şüphelinin E.T. olduğunu söyledi. Dolandırıcılık suçundan kaydı olduğu öğrenilen E.T.’nin bulunması için çalışma başlatıldı.

    Anahtar Kelimeler: Tamir, Bıraktıkları, Cep, Telefonunda, Farklı

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