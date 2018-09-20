Haber: Ceylan BEYKOZ

Olay, geçtiğimiz yıl Gerede’de meydana geldi. Mağdur Ümit Adıbelli’ye soysal medya platformu İnstagram’dan Merve Ekici adlı bir hesaptan arkadaşlık isteği geldi. Arkadaşlık isteğini kabul ettikten sonra konuşmaya başlayan Ümit Adıbelli, Merve Ekici adlı hesabın Elazığ’dan Gerede’ye gelip çalışmak için yol parası istediğini söyledi. Parayı Gerede Otogarı’nın yanında bulunan bakkala bırakmasını söyleyen hesabın isteğini kabul eden Ümit ilk etapta 150 TL sonra 225 TL parayı bakkala bıraktı.

Ümit Adıbelli, tekrar para isteyince dolandırıldığını anlayıp polise giderek, şikâyetçi oldu. Ancak sanık Oğuzhan Yaz zararının 180 TL’sini ödeyince şikâyetinden vazgeçti. Mahkeme heyeti, kısmi ödeme nedeniyle sanık hakkında pişmanlık hükümlerinin uygulanmasına karar verdi.