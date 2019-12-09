“Kadına karşı adam olalım yeter”

Haber: BMA

Kadına karşı şiddete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Bolu İl Başkanı Cihan Başaran yazılı bir basın açıklaması yaptı. MHP İl Başkanı Cihan Başaran açıklamasında, “MHP olarak biz, kadınlara yapılan haksızlıkların, şiddetin, itelenmenin, geri planda bırakılmasının karşısındayız. Kadınlarımızı toplumda hiçbir zaman ikinci sınıf olarak görmüyoruz. Geldiğimiz şu noktaya bakın, toplum olarak hep bir ağızdan kadına şiddete karşıyız diyoruz, ancak şiddeti engelleyemiyoruz. Kadını eksik ve ikinci sınıf olarak gören kültürler bize ait değil. Nereden geldiğini, içimize nasıl girdiğini çok iyi anlamak gerekir. Oysa Kadın, Yüce Allah tarafından, mükemmel yaratılmış ve olağanüstü vasıflar ile donatılmıştır. Türk örf ve adetlerinde kadın, Han kelimesinden türemiş olan Hanım ünvanı alarak yüksek bir vasıf ile anılır” dedi.

“GÜN OLUR OK ATAR, GÜN OLUR KILIÇ KUŞANIR SAVAŞA KATILIR”

Türk töresinde kadının soyun devamı, evlatların eğitmeni, millet olmanın yapı taşı olduğuna dikkat çeken Başaran açıklamasının devamında ayrıca, “Birçok zaman kadın, ticaretin ustası olur, halı, kilim, çorap, kazak, iplik, kumaş üreticisi olarak topluma kazanç getiren işi yapar. Gün olur evine, obasına, milletine bekçi olur. Gün olur ok atar, gün olur kılıç kuşanır savaşa katılır. Gün olur eczacı olur, otlardan ilaç yapar. Gün olur hekimdir, hastalara şifa dağıtır. Her şeyin ötesinde evde aşçı olur karın doyurur, psikolog olur huzur dağıtır, dert ortağı olur, sırdaş olur. Bununla birlikte toplumda anne olma vasfını da hiçbir zaman yitirmez” ifadelerine yer verdi.

“KADINA ŞİDDETE HAYIR DEMEKLE OLMUYOR, KADINA KARŞI ADAM OLALIM YETER”

“Kadın Türk kültüründe bu kadar özel bir yere sahipken, nereden çıktı bu şiddet ve öfke” diyen Cihan Başaran açıklamasının sonunda şunları belirtti: “Kim soktu içimize bu fitneyi ve zulmü. Hangi kültürün ve törenin eseridir kadını iteleyen, öteleyen inanış. Bunu çok iyi analiz ederek yeniden özümüze dönmek gerekir. Örfüne, adetine, geleneğine, göreneğine, kültürüne sahip çıkamayan milletler, yok olmaya mahkumdur. Sayın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin dediği gibi ‘Türk kadını milli şerefimizin abidesidir. Türk kadını milli bekamızın beşiğini sallayan güvencedir.’ Biz adam olarak, kadına karşı adamlığımızı yerine getiremedik. Kadına şiddete hayır demekle olmuyor. Kadına karşı adam olalım yeter.”

Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2019, 11:13