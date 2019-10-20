Kadına Karşı Şiddet Suçları Semineri TSO’da Yapıldı

Haber: Birol Ertunç

Kadınlarımıza yönelik uygulanan şiddetin ortadan kaldırılması konusunda bir farkındalık oluşturmak amacıyla Bolu Adliyesi ve TOBB Bolu İl Kadın Girişimciler Kurulu işbirliğiyle düzenlenen “Aile Hukuku ve Kadına Karşı Şiddet Suçları Soruşturmaları” semineri Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirildi.

Seminere Bolu Valisi Ahmet Ümit’in eşi Şengül Ümit, Ak Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Türker Ateş, Gerede Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Kaşka, Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri ve İlimizin her kesiminden çok sayıda kadın iştirak etti.

Seminerin açılış konuşmasını TOBB Bolu İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Emine Yüce yaparken, Ak Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın da bir konuşma yaparak konuklara hitap etti.

Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman’ın moderatörlüğünü yaptığı seminerde Bolu Aile Hakimi Gülperi Cicili aile hukuku konusunda katılımcıları bilgilendirirken, Bolu Cumhuriyet Savcısı Gökhan Yaman da kadına karşı şiddet suçları soruşturmaları konusunda bir sunum yaptı. Sonrasında ise soru-cevap oturumu gerçekleştirildi.

Program sonunda TSO Başkanı Türker Ateş, TOBB Bolu İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Emine Yüce ve davetlilerin katılımıyla Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, Bolu Aile Hakimi Gülperi Cicili ve Bolu Cumhuriyet Savcısı Gökhan Yaman’a günün anısına birer teşekkür plaketi verildi. Tüm konuk ve katılımcıların yakalarına program öncesi kırmızı kurdele takıldı.