Kadına Şiddet İnsanlık Suçudur

Haber: Okay Özcan

Son günlerde kadına ve çocuğa yönelik cinayet ve şiddet olaylarının artması üzerine Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Aile içi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, halkın yoğun olduğu, pazarda özellikle kadınlara KADES hakkında bilgiler verip, üzerinde dikkat edilmesi gerekenlerin ve KADES kullanımı hakkında açıklamaların bulunduğu broşür dağıttı. Ayrıca, ekipler tarafından vatandaşlara, KADES uygulamasının cep telefonlarından nasıl kullanılacağı konusunda birebir eğitici bilgiler verildi.

KADES UYGULAMASI ÖNEM ARZ EDİYOR

Bolu’da, eşlere verilen uzaklaştırma cezalarına riayet etmeyen eşlerden korunmak için KADES uygulaması çok önem arz ediyor. Bu uygulama sayesinde kuralla uymayan eşler hakkında anında işlem gerçekleştiriliyor. KADES uygulamasının Bolu’da kadınlar tarafından yaygın olarak kullanılması dikkatlerden kaçmazken, cinayet ve şiddet olaylarının tamamen bitirilmesi adına, KADES sisteminin daha da genişletilmesi için çalışmalar sürüyor.

Emniyet yetkilileri, “Kadına El-ka-maz ve Kadına şiddet insanlık suçudur” sloganı ile gece gündüz demeden, görev başında olduklarını vurguladılar

KADES UYGULAMASI NEDİR?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve acil durumlarda ilk aklınıza gelecek acil müdahale uygulamasıdır. KADES'in açılımı, Kadın Destek Uygulaması'dır.