Kadına şiddet konusunda bilgilendirme

Haber: Okay Özcan

Son günlerde ilimizde aile şiddetin artması ve ülke genelinde kadın cinayetlerinin fazlalaşması nedeniyle Bolu İl Emniyet Müdürlü, halkın yoğun olduğu Pazar yerinde KADES ve çocuklara yönelik şiddet uyarıların bulunduğu broşürleri dağıtarak bilgilendirme gerçekleştirildi

Müdürlüğün resmi sosyal medya hesabından çalışmayla ilgili yapılan paylaşımda, “Kadına yönelik şiddete karşı sıfır tolerans anlayışıyla, ihtiyacınız olan her an yanınızdayız. Aile içi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği görevlilerimizce vatandaşlarımıza ”KADES” ile ilgili bilgi verilmiş ve broşür dağıtılmıştır” ifadelerine yer verildi.