Kadına şiddete 11 yıl 6 ay!

Haber: Aysun Beykoz

Olay geçtiğimiz yıl mart ayında gece 02.30 sıralarında Semerkant Mahallesi Karabacakoğlu Sokak’ta meydana geldi. Uzun zamandır Ömer B. ile sevgili olan ve birlikte yaşayan Gülbahar K., sürekli kavga etmelerinden dolayı sevgilisinden ayrılmak istedi. Gülbahar K.’den ayrılmak istemeyen Ömer B., gece konuşmak için genç kadının evine gitti. İkilinin tartışmaya başlaması üzerine Ömer B., yanında bulunan tüfekle Gülbahar K.’ye ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların Gülbahar K.’nin bacaklarına isabet etmesiyle, genç kadın kanlar içinde yere yığıldı. Ö.B. ise, aracına binerek olay yerinden hızla uzaklaştı.

Olayın dün Bolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmasında son kez hakim karşısına çıkan Ömer B. savunmasında olayların istemeden birden geliştiğini ifade ederek, “Olay günü Gülbahar ile konuşmak için evine gitmiştim. Onu öldürmek gibi bir amacım yoktu çünkü ben Gülbahar’ı çok seviyordum. Silahla gitmemin sebebi ise ailesinin bana karşı aldığı tutum yüzündendi. O gün Gülbahar’ın tavrı bana karşı çok farklıydı. Yanındakilerin bana karşı olan tavırları nedeniyle bu olaylar yaşandı. Öldürmek istesem tüfeğim yanımdaydı öldürebilirdim. Çok pişmanın tahliyemi talep ediyorum” dedi.

Mahkeme başkanının Gülbahar K.’ya son sözünün sorulması üzerine Ömer B.’den hala şikayetçi olduğunu cezalandırılmasını istediğini beyan etti. Ömer B. hakkındaki kararını açıklayan heyet sanığa silahla kasten yaralama suçunu en ağır şekilde işlediği için 8 yıl 12 ay, ayrıca konut dokunulmazlığını ihlal ettiği için ise 2 yıl 6 ay ceza vererek Ömer B.’nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2019, 10:14