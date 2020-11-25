Kadına şiddete geçit verilmeyecek

Kadına Yönelik Şiddete Karşı UIuslararası Mücadele Günü dolayısıyla İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Kurulu Vali Ahmet Ümit başkanlığında toplandı. Toplantının ardından Valilik önünde kurulan standlar ziyaret edildi.

Haber: N. Halid Altundal

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı UIuslararası Mücadele Günü İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Kurulu toplantısı Valilik Abant Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Bolu Valisi Ahmet Ümit başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya kurum amirleri ve yetkilileri katıldılar. Toplantı sonrasında Vali Ümit beraberinde Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş ve kurum müdürleri ile Valilik önünde kurulan İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Aile Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü standlarını ziyaret etti. Vali Ümit ve beraberindekiler ilimizde kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgiler aldı. Vali Ümit, kurum görevlilerine çalışmalarında başarılar diledi. Kadına Yönelik Şiddete Karşı UIuslararası Mücadele Günü kapsamında gün boyu vatandaşlara bilgilendirmeler yapılacağı ve broşürler dağıtılacağı ifade edildi.