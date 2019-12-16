Kadına şiddete örnek ceza

Haber: C. Kutay AYKAN

2017 yılında Bolu’nun Aktaş Mahallesinde alış veriş dönüşü evine girmek üzereyken, eşi Erhan Kaya’nın arkadaşı İsmail Peker tarafından satırlı saldırıya uğrayan ve kolundan 4 satır darbesiyle yaralanan A.K.’nın(40) Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki davası sonuçlandı. Eşinin ve arkadaşının en ağır cezayı almasını isteyen Kaya; “Bu adam ve arkadaşı beni öldürmek için plan yaptılar. Cezaevinden bile beni ve 2 çocuğumu tehdit etmeye devam ediyorlar. En ağır cezaya çarptırılmalarını istiyorum. Sürekli olarak cezaevinden bana öldürme tehditleri gönderiyorlar. Son günlerde kadına yönelik şiddet ve cinayet olayları artmaya başladı. Vereceğiniz cezanın örnek olmasını istiyorum. Mahkeme süreci içerisinde kocam denilecek bu adamdan da boşandım” dedi.

Tutuklu sanıklardan olan eski koca Erhan Kaya’da(40) savunmasında; “Çok pişmanım. Psikolojik sorunlarım vardı. Eşimin benden boşanmasını kabullenemedim. Arkadaşım da bana, ‘Seni herkes tanır, bırak ben saldırayım’ deyince kabul ettim. Şimdi çok pişmanım. Ne olursunuz beni tahliye edin. Bir daha eski eşimi rahatsız etmeyeceğim” derken genç kadına satırla saldırıp yaralanmasına neden olan İsmail Peker’de; “Çok büyük bir hata yaptım. Olay günü alkollüydüm ve ne yaptığımı bilmiyordum. Amacım, arkadaşımın eşiyle konuşmaktı. Bende çok pişmanım. Keşke böyle bir olaya karışmasaydım. Tahliyeme karar verirseniz, bir daha asla suç işlemeyeceğim” dedi.

Tutuklu sanıkların 3 ay önce ki duruşmalarında akli dengelerinin yerinde olmadığına, psikolojik sorunları olduğuna dair Adli Tıp Kurumuna sevklerini istemelerine dair talepte bulundular. ATP’ye sevk edilen her iki sanığında akli dengesinin yerinde olduğuna, cezai ehliyetlerinin bulunduğuna dair raporun ardından eski koca Erhan Kaya’ya, “Adam öldürmeye azmettirmekten” 14 yıl ve arkadaşı İsmail Peker’e; “Adam öldürmeye teşebbüs suçundan 12 yıl hapis cezası ve tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Ayrıca verilen bu cezalar kadına şiddet ve kadın cinayetlerine de örnek olarak gösterildi.