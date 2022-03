Kadına şiddete tolerans yok!

Haber: S. Özge Yücel

Valilik Abant Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıya, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Asuman Şentürk, Cumhuriyet Savcısı Gökhan Yaman, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’ni temsilen Doç. Dr. Hikmet Yağlı Mavil, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İI Jandarma Komutan Yardımcısı J. Albay Özgür Kılıç, İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür V. Cemal Keskin, Bolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İl Müdür V. Seçkin Özgen, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü İsmail Yalçın, İl Milli Eğitim Müdür Yard. İbrahim Kunuk, İI Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Emin Demirkol, AFAD İl Müdürü Cengiz Çavuş, İl Göç İdaresi Müdür V. İhsan Şeker ve ilgili kurum personeli katıldı.

2022 YILI EYLEM PLANI GÖRÜŞÜLDÜ

Toplantıda kadına yönelik şiddetle mücadelede 2021 yılında yapılan faaliyetler ve 2022 Yılı İl Eylem Planı kapsamında yürütülen ve planlanan çalışmalar hakkında Bolu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) Müdür Vekili Selma Alkın Karabıyık tarafından sunum yapıldı. Sunumda, “Şiddete Sıfır Tolerans” amacıyla kadına yönelik şiddeti önleme kapsamında hazırlanan Adalete Erişim, Politika ve Koordinasyon, Koruyucu ve Önleyici Hizmetler, Toplumsal Farkındalık, Veri ve İstatistik başlıklarından oluşan İl Eylem Planı ile kadına yönelik her türlü şiddet olayının ve teşebbüslerinin önüne geçilmesi hedeflendiği anlatıldı. Diğer Kurul Üyelerinin de kendi kurumlarına ait Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele çalışmalarını ve çözüm önerilerini aktardığı toplantıda, ilimiz genelinde gerçekleşen aile içi ve kadına şiddete yönelik tüm unsurlar değerlendirildi.

“MERHAMET MEDENİYETİNİN EVLATLARIYIZ”

Toplantıda konuşan Vali Ahmet Ümit, “Kadına şiddet başta olmak üzere her türlü şiddet eğiliminin temelinde, değerlerimizin yeterince özümsenmemesi bulunmaktadır. İnsan sevgisini her şeyin üzerinde tutmalıyız. Tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında başta olmak üzere, aile ortamlarında şiddetin bir vahşet olduğu hiçbir alanda çözüm olamayacağını daha hassas ve güzel örneklerle herkese anlatmalıyız. Bizler merhamet medeniyetinin evlatlarıyız. Kadim medeniyetimiz; ailenin önemi, kadınlara karşı tutum ve davranışlarımız, ikili ve toplumsal ilişkilerdeki nezaket kuralları gibi hayatın her alanında bizlere yol gösteren, bir yaşam tarzı olarak benimsenmesi gereken tüm güzel hasletleri sunmaktadır. Aile fertleri birbirlerini tamamlayarak bir bütün halinde yaşayabilme fıtratına sahiptir. Bunun dışına çıkarak fiziksel ve psikolojik şiddete başvurulması kabul edilemez bir yaklaşımdır. Biz bu durumu şiddete sıfır tolerans anlayışıyla değerlendiriyoruz. Tüm kurumlarımız ile birlikte şiddetle mücadelede her türlü zulmün önüne geçip, mazlumun ve mağdurun yanında yer alarak gerekli yasal yaptırımları uygulamak, insani ve vicdani sorumluluk bilinciyle hareket etmek hepimizin asli vazifesidir. Toplumumuzun her kesiminde bu yönde farkındalığın oluşması için çalışmalarımızı arttırarak devam ettireceğiz” dedi.