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25 Kasım 2017 Cumartesi
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    • “Kadına Yönelik şiddete Hayır”

    HAK-İŞ Konfederasyonu ve Hizmet-iş sendikası Bolu İl Başkanı Hacer Güngör, 25 Kasım “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” sebebiyle basın açıklaması yaptı.

    25 Kasım 2017 Cumartesi 11:09
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    “Kadına Yönelik şiddete Hayır”
    Haber: Semih Baykal

    25 Kasım “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” sebebiyle Hizmet-iş sendikası Bolu İl Başkanı Hacer Güngör şunları ifade etti; “ Dünyanın hemen her bölgesinde, sınır, milliyet, din ve sınıf farkı gözetmeksizin yaşanan ve son bulması için çaba sarf edilen kadına yönelik şiddet her yaştan, her öğrenim düzeyinden, her gelir düzeyinden, bekâr, boşanmış, evli kadınların maalesef acı bir gerçeğidir.  Dünyada maalesef her üç kadından biri hayatının bir döneminde şiddete maruz kalmaktadır.  HAK-İŞ olarak ülkemizde de önemli bir toplumsal sorun niteliğinde olan, son dönemlerde artarak, daha görünür bir hal alan, vicdanları kanatan kadına yönelik şiddeti, insan hakları ihlali olarak değerlendiriyor, kabul edilemez buluyoruz.  Bu çerçevede son dönemde daha da yoğunlaşan çalışmalardan, kamunun, sivil toplum kuruluşlarının, yazılı-görsel-işitsel ve sosyal medyanın bu konuyu kamuoyunun gündeminde tutma konusunda gösterdikleri çabalardan memnuniyet duyuyoruz.  Bu çalışmalar sonucu geçmişte uğradıkları şiddeti konuşamayan, paylaşamayan, gizli tutan kadınların artık konuştuklarını, resmi makamlara ve sivil toplum kuruluşlarına daha yoğun şekilde başvurduklarını, şikâyette bulunduklarını görüyoruz” dedi.

    “ATILAN KÜÇÜK ADIMLAR, KADINLARA CESARET VE GÜVEN VERMİŞTİR”

    Açıklamasının devamında Güngör; “ “Doğal” ya da “Kaçınılmaz”, “Kader” ya da “Yazgı” olmayan kadına yönelik şiddetin son bulması için zihinsel bir dönüşüme ihtiyaç vardır.  Kadına yönelik şiddette karşı “şiddete sıfır tolerans” yaklaşımı bir devlet politikası haline gelmelidir. Çalışmaların daha caydırıcı, daha kapsayıcı ve daha etkili araç ve politikalarla sürdürülmesi gerekmektedir.  HAK-İŞ olarak kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam etmesi gerektiğine ve bu süreçte tüm kesimlerin sorumluluk alması gerektiğine inanıyoruz.  İnsan onuruna yakışır hayat için özgürlük arayışına sahip çıkmak, en temel yaşam hakkını tahrip eden tüm odaklara karşı dik durmak insan olarak da kurumlar olarak da sorumluluğumuzdur. HAK-İŞ bu sorumluluğun gereğini yerine getirebilmek için çaba vermektedir.  HAK-İŞ Konfederasyonu tüm kadın emekçilerin sorunlarına çözüm üretmekte ve kadın emeğinin verimliliği ve saygınlığına örnek olmaktadır. Onların kadın ve emek odaklı etkinlikleri, çalışma hayatımızın yüz akı niteliğindedir” diye söyledi.

    “ŞİDDETE ORTAK OLMAYIN”

    Son olarak Güngör; “HAK-İŞ olarak kadınlar için şiddetten arınmış bir dünya umut ediyoruz. Bunun için çalışmalarımıza devam edeceğiz.“  Tüm kamuoyuna “Şiddete Sessiz Kalmayın! Şiddete Ortak Olmayın!” diyoruz. HAK-İŞ olarak şiddete maruz kalan tüm kadınların yanındayız.  Bizim medeniyetimizde, bizim kültürümüzde, bizim inancımızda kadınlar baş tacıdır, eli öpülesidir.  Bizim topraklarımızda, bizim medeniyetimizde kadın hem toplumun hem de ailenin temelidir. Bu düşüncelerle çalışmalarımıza devam ediyoruz diyor tüm katılımcılara ve basın mensuplarına teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

     

     

     

    Anahtar Kelimeler: HAK-İŞ, Konfederasyonu, Hizmet-iş, Sendikası, Bolu

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