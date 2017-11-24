banner133

banner101

24 Kasım 2017 Cuma
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Kadına yönelik şiddete karşı yürüyüş

    25 Kasım Dünya Kadına Karşı Şiddetle Mücadele gününü nedeniyle kadınlar yürüyüşe geçiyor. Bolu Kadın Platformu Cumartesi günü saat 14.00’de kadına yönelik şiddete dur demek için yürüyüş yapacak.

    24 Kasım 2017 Cuma 11:47
    Bu haber 35 kez okundu
    Kadına yönelik şiddete karşı yürüyüş

    Haber: Kasım ŞAHİN

    Bolu Kadın Platformu adına Eğitim Sen Şube Sekreteri SevcanAltunBozoğlan, yürüyüş hakkında şu açıklamada bulundu;

    Kadına karşı he türlü şiddeti meşru gösteren dilinize, uygulamalarınıza ve yasalarınıza itaat etmeyeceğiz.Sadece  Ülkemizde 2017 yılının ilk on ayında tespit edilebilen;  242 kadın ve kız çocuğu erkekler tarafından katledildi. 77 Kadın tecavüze uğradı . 207 kadın taciz edildi, 286 kız çocuğu cinsel istismara maruz kaldı.

    Biz kadınlar; Bedenimizin , kimliğimizin , emeğimizin sömürüsüne ve şiddete boyun eğmeyeceğiz. Bolu Kadın Platformu olarak;  25 Kasım Cumartesi  saat 14.00’ te   Belediye meydanından başlayan yürüyüşümüz ve  kardelen meydanında yapacağız etkinliklerle  alanlarda olacağız.  Herkesi  geleceğimize ,  düşlerimize  sahip çıkmaya ve mücadeleye davet ediyoruz.

    Anahtar Kelimeler: 25, Kasım, Dünya, Kadına, Karşı

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Her takıma böyle bir Hanna lazım
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu MÜŞTERİLER AYAKTA KARŞILANACAK!
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel EN DEĞERLİ VARLIKLARIMIZ
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Kendine değer vermek nasıl bir şey?
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL Seben’in tarihi araştırılıyor…
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “ K O N S E R “ den “ MAVROVA”ya mı?..
  • Aydın Hitit Aydın Hitit BİRİNCİ YARI, İKİNCİ YARI
  • ÖMER ERU ÖMER ERU ATATÜRK VE EĞİTİM
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Kabahat öğretmende mi?
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR HAYATIN ANLAMI
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Akıl Sahibi misiniz?
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR GÖZÜ YAŞLI BEBELERİN
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Sağlık, Okullar ve Camiler
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım SAİDİ KÜRDİ-NURSİ'NİN DAVASINDAN SAPMAYAN TALEBE M. F. GÜLEN
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ BAZILARINI YORMUŞ ( I )
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur 12 kasım deprem yıldönümü KARADERE SUYU ve D-100 YENI GÜZERGAHI
  • İlhami Candemir İlhami Candemir KILAVUZ
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY 10 Kasım Saat 9’u Beş geçe…
  • Suat Tosun Suat Tosun FELSEFE NEDEN ÖNEMLİ ?
  • Gürkan Dura Gürkan Dura HOŞGELDİNİZ SAİT HOCAM
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç KEKEMELİK
  • Tayfun TAYŞİ Tayfun TAYŞİ Green Tea Tablet Nedir Ne İşe Yarar?
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR “Sn. Cumhurbaşkanım” EHLİYET !!!
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar HOCAYI DEĞİŞTİRDİN, KAFAYI NASIL DEĞİŞTİRECEKSİN!!!
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TASMA!
  • Nihal Eker Nihal Eker GÖLGEDE KALMIŞ DÜŞLER
  • Makinist Makinist Biz Alaaddin Yılmaz’ın Ne dostuyuz ne de düşmanı
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN SANATA YER AÇIN..
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129