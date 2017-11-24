Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu Kadın Platformu adına Eğitim Sen Şube Sekreteri SevcanAltunBozoğlan, yürüyüş hakkında şu açıklamada bulundu;

Kadına karşı he türlü şiddeti meşru gösteren dilinize, uygulamalarınıza ve yasalarınıza itaat etmeyeceğiz.Sadece Ülkemizde 2017 yılının ilk on ayında tespit edilebilen; 242 kadın ve kız çocuğu erkekler tarafından katledildi. 77 Kadın tecavüze uğradı . 207 kadın taciz edildi, 286 kız çocuğu cinsel istismara maruz kaldı.

Biz kadınlar; Bedenimizin , kimliğimizin , emeğimizin sömürüsüne ve şiddete boyun eğmeyeceğiz. Bolu Kadın Platformu olarak; 25 Kasım Cumartesi saat 14.00’ te Belediye meydanından başlayan yürüyüşümüz ve kardelen meydanında yapacağız etkinliklerle alanlarda olacağız. Herkesi geleceğimize , düşlerimize sahip çıkmaya ve mücadeleye davet ediyoruz.