Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı Yapıldı

Haber: N. Halid Altundal

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl İzleme ve Değerlendirme Komisyon Toplantısı Bolu Valisi Ahmet Ümit başkanlığında yapıldı. Valilik Abant Toplantı salonunda Bolu Valisi Ahmet Ümit başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Cumhuriyet Savcısı Gökhan Yaman, Bolu Vali Yardımcısı Çağlayan Kaya, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı İsa Özcan, İl Emniyet Müdürü Adnan Armağan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ömer Ersever, BAİBÜ Sosyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Yahya Mustafa Keskin, İl Müftüsü Orhan Genç, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bekir Koçyiğit, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Mehmet Hanefi Taşkan, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü İsmail Yalçın, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol ve Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri İl Müdür Vekili Elif Tuna katıldı. Toplantıda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdür Yardımcısı Timuçin Erem Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele kapsamında yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında sunum yaptı.

ÇALIŞMALAR HAKKINDA SUNUM YAPILDI

Sunumda, bir önceki toplantıda alınan kararlar, Kadın Konukevi ve Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi’nce yapılan çalışmalar, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı kapsamında yürütülen ve planlanan çalışmalar hakkında bilgiler sunuldu. Toplantıya katılım sağlayanlar ise kendi kurumlarınca Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele kapsamında yapılan çalışmaları aktardılar.

“HERKESİN TEK YÜREK OLMASI İLE MÜMKÜNDÜR”

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelenin akl-ı selim ve vicdan sahibi olan herkesin hassasiyet göstermesi gereken bir konu olduğunu belirten Bolu Valisi Ahmet Ümit, “Ne yazık ki toplumda kadına karşı şiddet diye bir gerçek var ve her geçen gün sayısı artıyor. Kadına karşı şiddet, sadece bizlerin değil, akl-ı selim ve vicdan sahibi olan herkesin hassasiyet göstermesi gereken bir konudur. Kadına yönelik şiddetle en etkin şekilde mücadele, tüm kamu kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör, akademik çevreler olmak üzere herkesin tek yürek olması ile mümkündür” dedi.

“İYİLİK, KÖTÜLÜĞÜ MAĞLUP ETMEYE BAŞLARSA İBRELER LEHİMİZE DÖNECEKTİR”

Kadına karşı şiddet konusunda özellikle çocuklara ve gençlere yönelik çalışmalar yapılması gerektiğini vurgulayan Vali Ümit, “Bizim medeniyetimizin bir ismi de merhamet medeniyeti. Merhametin olmadığı yerde olumlu bir şey bekleyemezsiniz. Onun için temel sorunları iyi analiz edip onların üzerinde durmak suretiyle kadına karşı şiddet konusunda özellikle gençlere yönelik çalışmalar yapmalıyız. Ne zaman iyilik, kötülüğü mağlup etmeye başlarsa o zaman ibreler lehimize dönecektir. Aksi takdirde zayıf olan herkes bu şiddetle karşı karşıya kalabilir. Bu yüzden hep birlikte çok ciddi bir şekilde bu konunun üzerinde durmamız gerekiyor. Biraz daha olayların özüne inerek hareket etmeliyiz. Özellikle eğitim noktasında bu konuları insanlara daha hassas, güzel örneklerle anlatmamız lazım. Bu kapsamda Kadına Yönelik Şiddetle Mücadeleye katkı sağlayan başta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Şiddettin her türlüsüyle kamu kurum ve kuruluşlarımız, özel sektör çalışanlarımız, STK’larımız ve kamuoyumuzla beraber hep birlikte mücadele edeceğiz” şeklinde konuştu.