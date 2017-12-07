Özel Haber: Kasım ŞAHİN

Bu güne kadar ulusal kanallarda, gazetelerde sürekli olarak kadına şiddet haberlerini okuyup, duyardık. Ama Bolu’da bunun tam tersi yaşandı. Kendisini aldattığını öğrenen genç bir kadın İzzet Baysal Caddesi ortasında yakaladı. Önce sözlü olan tartışma daha sonrası şiddete döndü.

Sevgilisinin; “Yattığın yatağı ben aldım ama sen başkasıyla yatıyorsun” cümlesini duyan genç kadın öfkesini alamayarak önce yumruklamaya başladı. Olayı görüp yapılan müdahalenin ardından çiftler ayrıldı. Fakat, erkek vatandaş ağza alınmayacak kelimeleri sarf etmeye devam edince. Genç kadın kendisini teselli etmeye çalışan kız arkadaşının ellerinde kurtularak yaklaşık 50 metre koşarak tekrar sevgilisi olduğu iddia edilen erkeğin yanına geldi ve tekmeleri art arta vurmaya başladı. Bu durum karşısında şiddet gören adam sadece kendisini savunmaya çalıştı. Bu anlar kameralarımıza böyle yansıdı. Arayan girenler sayesinde kadın ve erkek ayrılarak olay yerinden uzaklaştılar.



İşte o olay video