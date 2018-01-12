Haber: Semih Baykal

İlimiz İzzet Baysal Caddesinde bulunan bir kafede oturduktan sonra hesabı ödemek için kasaya gittiği sırada cüzdanının çantasında olmadığını fark eden bir kadın durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, kafenin güvenlik kameralarını incelemeye alarak, kadının çantasından cüzdanı çalan kişinin bir restorantta paket servisi yapan 30 yaşındaki Y.E. olduğunu tespit etti. Çalıştığı işyerinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro ekipleri tarafından gözaltına alınan Y.E., ifadesinde cüzdanı çaldığını itiraf etti. Y.E., emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.