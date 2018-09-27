banner133

banner128

banner120
27 Eylül 2018 Perşembe
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Kadının ekonomik güçlenmesi konuşuldu

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, koordinesinde, “Finansal Okuryazarlık ve Kadının Ekonomik Güçlenmesi” semineri düzenlendi.

    27 Eylül 2018 Perşembe 11:25
    Bu haber 45 kez okundu
    Kadının ekonomik güçlenmesi konuşuldu

    Haber: Aysun Beykoz

    Bolu TSO Konferans Salonunda bu yıl 13’üncüsü gerçekleştirilen Finansal Okuryazarlık ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi konulu seminere, Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu Milletvekili Arzu Aydın, Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu, Kadının Statüsü Genel Müdür Yardımcısı Ahsen Arıöz Bozkuş, BTSO Başkanı Türker Ateş, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Koçyiğit, daire müdürleri ve kadınlar katıldı.

    Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan seminerde konuşan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Koçyiğit yaptı. Koçyiğit, “Bireylerin, günümüz sosyal, ekonomik koşullarında okur-yazarlık becerilerine sahip olmaları hem finansal problemleri önceden görüp çözebilmeleri hem de refah içerisinde bir hayat sürdürebilmeleri açısından çok önemlidir. Sürekli gelişen ve değişen dünyayı yakalayabilmek için finansal konuların takip edilmesi ve kişilerin kendi hayatları için en anlamlı kararları verebilmesi gerekmektedir. Bunu sağlamak, ancak finansal durumumuzu görerek, mali dengeleri sağlayarak, değişimi kabul ederek, finansal okur-yazarlığın hayat boyu uygulanacak bir kavram olduğunu bilerek yaşamaktan geçecektir” şeklinde konuştu.

    Kadının Statüsü Genel Müdür Yardımcısı Ahsen Arıöz Bozkuş, bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Finansal Okuryazarlık ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi konulu seminer nedeniyle Bolu’da olmaktan mutlu olduklarını kaydederek, “Toplumumuzda önemli bir yere sahip olan kadınlarımızın, aile ekonomisine katkı sağlaması, bilinçlenmesi, parasını idare etmesi ve ailede bu beceriye sahip genç bireylerin yetişebilmesi amacıyla finansal okuryazarlık seminerleri çok önemli bir yere sahiptir” şeklinde konuştu.

    Protokol konuşmaları tamamlandıktan sonra, Habitat Derneği Finansal Okuryazarlık Eğitmeni Zeynep Keskin, bir sunum yaparak salonda bulunan kadınlara ekonomik tasarruftan bireysel emeklilik gibi birçok alanda örneklerle bir sunum gerçekleştirdi.

    Bolu Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen, “Finansal Okuryazarlık Ve Kadının Ekonomik Güçlenmesi” semineri, Türkiye İş Kurumu İl Müdürü İsmail Yalçın, KOSGEB İl Müdürlüğü Uzman Yardımcısı Hakan Alumur ve İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Dilek Demirses’in konuşmacı olarak katıldığı panelle devam etti.

    Anahtar Kelimeler: Aile, Çalışma, Sosyal, Hizmetler, Bakanlığı

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Sadece Adımız Müslüman
  • AYHAN DEMİRCİ AYHAN DEMİRCİ HAYVAN SEVERLERİN MJUTLAKA BİLMESİ GEREKEN HAYVAN HAKLARI
  • Nilgün Özerdoğan Nilgün Özerdoğan CUMHURİYET’İMİZİN ÇINARLARINDAN FERRUH TEKMEN TEYZEMİZİ KAYBETTİK
  • METE FERAH METE FERAH YARIN NE OLABİLİR, BİRAZ DÜŞÜNELİM!
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR BİLGİLENDİRME GEZİSİ ARDINDAN -1-
  • İlhami Candemir İlhami Candemir AFFIN AYAK SESLERİ
  • Aydın Hitit Aydın Hitit YETMEZ AMA…
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu KRİZİ ÇÖZMESİ GEREKENLER NEREDE ?
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Cennet BOLU’DA gübre kokusu”TARİH”e mi karışacakmış?...
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR HEP GÜZEL VE FİT OLACAKSIN VE BUNU GÖSTERECEKSİN
  • Gürkan Dura Gürkan Dura BENDEN SÖYLEMESİ !
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu SEVGİ İLE DOSTLUKLAR KURULUR VE KORUNUR...
  • ÖMER ERU ÖMER ERU TRAFİK DURUMUMUZ
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Ak Parti G. Merkezinin Bolu Saha Çalışmasından Çarpıcı Sonuçlar
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım YAZIK OLDU TÜRKÜN DEVLETİNE
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir İçimizden Biri…
  • Suat Tosun Suat Tosun BİR BAŞKA CEVİZ : AMERİKAN KARA CEVİZİ
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Sevinç ve Hüzün (ANALİZ)
  • NAZIM BAŞ NAZIM BAŞ Sağlıkta Dönüşüm Programı finansal inceleme,
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR GÖZDEN KAÇANLAR
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL Kanapiçe Koyu Hadisesi ve Atatürk’ün Bolu’ya Gelişi..
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Gölcük rant kapısı değil, doğa harikasıdır!
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Mitingler sandığın aynası değil
  • Bülent Dinçtürk Bülent Dinçtürk Milletvekili adaylarına: MASALI, ŞOVU BIRAKIN PROJELERİNİZİ ANLATIN
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL KAPANMASINA 10 GÜ N KALDI !!!
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Genç Girişimci
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ FETİH SURESİNİN 16. AYETİ VE BİR KUR’AN-I KERİM MUCİZESİ (II)
  • Makinist Makinist Refik Özçelik’i cız tutmuş
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner129

    banner124