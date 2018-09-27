Haber: Aysun Beykoz

Bolu TSO Konferans Salonunda bu yıl 13’üncüsü gerçekleştirilen Finansal Okuryazarlık ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi konulu seminere, Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu Milletvekili Arzu Aydın, Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu, Kadının Statüsü Genel Müdür Yardımcısı Ahsen Arıöz Bozkuş, BTSO Başkanı Türker Ateş, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Koçyiğit, daire müdürleri ve kadınlar katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan seminerde konuşan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Koçyiğit yaptı. Koçyiğit, “Bireylerin, günümüz sosyal, ekonomik koşullarında okur-yazarlık becerilerine sahip olmaları hem finansal problemleri önceden görüp çözebilmeleri hem de refah içerisinde bir hayat sürdürebilmeleri açısından çok önemlidir. Sürekli gelişen ve değişen dünyayı yakalayabilmek için finansal konuların takip edilmesi ve kişilerin kendi hayatları için en anlamlı kararları verebilmesi gerekmektedir. Bunu sağlamak, ancak finansal durumumuzu görerek, mali dengeleri sağlayarak, değişimi kabul ederek, finansal okur-yazarlığın hayat boyu uygulanacak bir kavram olduğunu bilerek yaşamaktan geçecektir” şeklinde konuştu.

Kadının Statüsü Genel Müdür Yardımcısı Ahsen Arıöz Bozkuş, bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Finansal Okuryazarlık ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi konulu seminer nedeniyle Bolu’da olmaktan mutlu olduklarını kaydederek, “Toplumumuzda önemli bir yere sahip olan kadınlarımızın, aile ekonomisine katkı sağlaması, bilinçlenmesi, parasını idare etmesi ve ailede bu beceriye sahip genç bireylerin yetişebilmesi amacıyla finansal okuryazarlık seminerleri çok önemli bir yere sahiptir” şeklinde konuştu.

Protokol konuşmaları tamamlandıktan sonra, Habitat Derneği Finansal Okuryazarlık Eğitmeni Zeynep Keskin, bir sunum yaparak salonda bulunan kadınlara ekonomik tasarruftan bireysel emeklilik gibi birçok alanda örneklerle bir sunum gerçekleştirdi.

Bolu Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen, “Finansal Okuryazarlık Ve Kadının Ekonomik Güçlenmesi” semineri, Türkiye İş Kurumu İl Müdürü İsmail Yalçın, KOSGEB İl Müdürlüğü Uzman Yardımcısı Hakan Alumur ve İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Dilek Demirses’in konuşmacı olarak katıldığı panelle devam etti.