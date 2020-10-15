 “Kadının Emeği” için imzalar atıldı

Haber: Volkan Yılmaz

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen Bölgesel Kalkınma Faaliyetleri kapsamında Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programına, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) aracılığıyla sunulan ve hibe desteği almaya hak kazanan Demirciler Gelincik Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin “Kadının Emeği Birliğin Temeli Projesinin” kurumlar arası destekleme sözleşmesi imzalandı. Bolu Valiliği Abant Toplantı Salonu’nda düzenlenen imza törenine Bolu Valisi Ahmet Ümit, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, Bolu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Koçyiğit, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Fevzi Dönmez, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Hasan Taş, Demirciler Köyü Muhtarı Mehmet Baran ve Demirciler Gelincik Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Emine Özdoğan katıldı.

“BÖLGEYE HAS ÜRÜNLERİN ÜRETİLMESİNDE KADINLARIMIZ DAHA MAHİR”

Çağın en önemli sektörlerinden birisinin Turizm olduğunu belirten Vali Ümit, “Hem Valilik hem de Bolulular olarak Bolu’da turizmin gelişmesini arzulayan ve bunun için gayret eden bir yapı içerisindeyiz. Biz inanıyoruz ki Bolu kısa süre içerisinde turizm noktasında layık olduğu yeri alacaktır. Turizm denildiği zaman da; gezen, gören, yeni lezzetleri tatmak isteyen ve bunun için para harcayan insanlar akla gelir. İnsanların gittiği yerlerde görmek istedikleri en önemli unsurlardan bir tanesi de o bölgenin lezzetleri ve o bölgenin özelliğini taşıyan ürünleridir. İlimizin de kendisine has pek çok özellikleri, güzellikleri ve ürünleri var. Bölgeye has ürünlerin üretilmesinde kadınlarımız daha mahir. Bu proje kadınlarımızın maharetlerini ön plana çıkarabilmelerine imkân sağlayacaktır” dedi.

“PROJE İLE KADINLARIMIZ İSTİHDAM EDİLECEK VE İLİMİZ TANITILACAK”

Vali Ümit konuşmasında, “Kadının Emeği Birliğin Temeli Projesi ile Bolu’da yaşayan kadınlar, kendilerine istihdam imkânı sağlamış, yörenin özellikleri ve güzelliklerini ön plana çıkartmış, Bolu’ya özgü ürünleri İlimizi ziyaret eden insanlara sunmuş ve böylece kendilerine gelir elde etmiş olacaklar. Proje, İlimizin mahir insanlarının, hususiyle kadınlarının el emekleriyle, alın terleriyle akıllarını buluşturmak ve birleştirmek suretiyle üretecekleri ürünlerin değer bulmasına vesile olacaktır. İlimize has yöresel ürünlerin domine edilmesine, ön plana çıkarılmasına, ilimize gelen turistlere sunulmasına ve dolayısıyla ilimizin tanıtımına katkı sağlayacak olan bu projeyi önemsiyorum. Projeyi kabul ederek hayata geçirilmesindeki katkılarından dolayı başta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyor, dernek üyesi kadınlarımıza da çalışmalarında başarılar diliyorum. Biz Valilik ve ilgili tüm müdürlükler olarak projenin arkasında olacağız. Projenin ilimize, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Kadının Emeği Birliğin Temeli Projesi hakkında bilgiler veren MARKA Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu, “MARKA olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın Sosyal Gelişimi Destek Programına her ilden 3’er proje gönderdik. Bolu’dan da Demirciler Gelincik Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin ‘Kadının Emeği Birliğin Temeli Projesi’ destek almaya hak kazanan projeler arasında yer aldı. Projenin toplam bütçesi 1 milyon 370 bin TL.’dir. Toplam bütçenin 1 milyon 200 bin TL’si Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından karşılıksız destek olarak verilecek. Sözleşmelerin imzalanmasının ardından uygulamalara geçeceğiz. Kadın Emeği Birliğin Temeli projesi, Bolulu kadınlara kooperatif vasıtasıyla ürün üretmek, üretilen ürünlerin tanıtımı, pazarlanması, markalaştırılması ve istihdam sağlanması gibi pek çok katkı sağlayacak” dedi.

Kadının Emeği Birliğin Temeli Projesi’nin kurumlar arası destekleme sözleşmesi Bolu Valisi Ahmet Ümit ve proje ortağı kurum amirlerince imzalandı.