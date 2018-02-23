Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Kadın Platformu adına Eğitim Sen Kadın Sekreteri Sevcan Altun Bozoğlan konuyla ilgili yaptığı yazılı basın açıklamasında şunları söyledi; “ Kamuoyunun da yakından takip ettiği gibi Milli Eğitim Bakanlığı, dini vakıf ve cemaatlerle yaptığı protokollerle; değer eğitimi adı altında itaatkar bir nesil yetiştirmeye çalışırken en çok kadınları ve çocukları hedef almakta ve adeta kadına ve çocuğa karşı her türlü şiddeti meşrulaştırmaktadır. Bu protokollerden bir tanesi Server Gençlik vakfıyla imzalanan ve Ufka Yolculuk adı altında, ilkokuldan Yükseköğretime kadar uzanan proje dahilinde yapılan etkinlikler.Kamuoyu daha önce proje dahilinde 6 -10 yaşındaki öğrencilerimize önerilen kitaba, ensest ve istismarı meşrulaştıran akıl ve ahlak dışı örnekler içerdiği için tepki göstermiş ve kitabın bazı bölümleri yırtılarak!! Dağıtılmıştı. Ancak bu arada yüzlercesi öğrencilerimize ulaşmıştı.”

“ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE KADIN DÜŞMANLIĞINDAN BAŞKA BİR UFUK SUNMAYACAĞI AÇIKTIR”

Açıklamasının devamında Bozoğlan; “ Aynı kapsamda Ufka Yolculuk Dergisinin, Abant İzzet Baysal üniversitesine yapılacak etkinliğe Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Ana Bilim Dalı Başkanı Orhan Çeker’i davet ettiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Bu kişinin kadınlar açısından sicili bozuktur. Kadınlara karşı nefret söylemleri, tecavüzü meşru gösteren hatta kadın sesi içeren müzik kesinlikle caiz değildir diyen bu zatın üniversite öğrencilerine kadın düşmanlığından başka bir ufuk sunmayacağı açıktır. Bolu Belediyesi dahil olmak üzere bu etkinliklere sponsorluk yapanları, ev sahipliği yapan AİBÜ Rektörünü uyarıyoruz. Bebeklerin tecavüzden öldüğü, her gün çocuklara, kadınlara tecavüz edilen bu ülkede, bu suçlara azmettiren, meşru gösteren karanlığın yaratılmasına ortak olmayın. Siz, kadın düşmanı bu zatı konuştururken; biz kadınlar, iki çocuk annesi ve boşanmak istediği kocası tarafından katledilmeye çalışılan bir kadın arkadaşımızın davasında yanında olacağız. Bu örgütlü kötülüğün karşısında, kadın dayanışmasını ve mücadelesini büyüteceğiz. Ne kadınlar ne çocuklar bu karanlığa teslim olamayacak” diye tepkisini gösterdi.