banner133

banner101

23 Şubat 2018 Cuma
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • “Kadınlar açısından sicili bozuktur”

    Bolu Kadın Platformu adına Eğitim Sen Kadın Sekreteri Sevcan Altun Bozoğlan, Ufka Yolculuk Dergisinin, Abant İzzet Baysal Üniversitesinde yapacağı etkinliğe ‘Dekolteliysen tecavüz sürpriz olmaz’ diyen Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Ana Bilim Dalı Başkanı Orhan Çeker’in davet edilmesine sert tepki gösterdi.

    23 Şubat 2018 Cuma 09:45
    Bu haber 146 kez okundu
    “Kadınlar açısından sicili bozuktur”
     Haber: Ceylan Beykoz

    Bolu Kadın Platformu adına Eğitim Sen Kadın Sekreteri Sevcan Altun Bozoğlan konuyla ilgili yaptığı yazılı basın açıklamasında şunları söyledi; “ Kamuoyunun da yakından takip ettiği gibi Milli Eğitim Bakanlığı, dini vakıf ve cemaatlerle yaptığı protokollerle;  değer eğitimi adı altında itaatkar bir nesil yetiştirmeye çalışırken en çok kadınları ve çocukları hedef almakta ve adeta kadına ve çocuğa karşı her türlü şiddeti meşrulaştırmaktadır. Bu protokollerden bir tanesi Server Gençlik vakfıyla imzalanan ve Ufka Yolculuk adı altında, ilkokuldan  Yükseköğretime kadar  uzanan proje dahilinde yapılan etkinlikler.Kamuoyu daha önce proje dahilinde 6 -10 yaşındaki öğrencilerimize önerilen kitaba, ensest  ve istismarı meşrulaştıran akıl ve ahlak dışı örnekler içerdiği  için tepki göstermiş ve kitabın bazı bölümleri yırtılarak!! Dağıtılmıştı. Ancak bu arada yüzlercesi öğrencilerimize ulaşmıştı.”

    “ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE KADIN DÜŞMANLIĞINDAN BAŞKA BİR UFUK SUNMAYACAĞI AÇIKTIR”

    Açıklamasının devamında Bozoğlan; “ Aynı kapsamda Ufka Yolculuk Dergisinin, Abant İzzet Baysal üniversitesine yapılacak etkinliğe Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Ana Bilim Dalı Başkanı Orhan Çeker’i davet ettiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Bu kişinin kadınlar açısından sicili bozuktur. Kadınlara karşı nefret söylemleri, tecavüzü meşru gösteren hatta kadın sesi içeren müzik kesinlikle caiz değildir diyen bu zatın üniversite öğrencilerine kadın düşmanlığından başka bir ufuk sunmayacağı açıktır. Bolu Belediyesi dahil olmak üzere bu etkinliklere sponsorluk yapanları, ev sahipliği yapan AİBÜ Rektörünü uyarıyoruz. Bebeklerin tecavüzden öldüğü, her gün çocuklara, kadınlara tecavüz edilen bu ülkede,  bu suçlara azmettiren, meşru gösteren karanlığın yaratılmasına ortak olmayın.  Siz, kadın düşmanı bu zatı konuştururken; biz kadınlar, iki çocuk annesi ve boşanmak istediği kocası tarafından katledilmeye çalışılan bir kadın arkadaşımızın davasında yanında olacağız. Bu örgütlü kötülüğün karşısında, kadın dayanışmasını ve mücadelesini büyüteceğiz. Ne kadınlar ne çocuklar bu karanlığa teslim olamayacak” diye tepkisini gösterdi.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Kadın, Platformu, Adına, Eğitim

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Aydın Hitit Aydın Hitit BB (BURAK-BENTLEY)
  • Gürkan Dura Gürkan Dura İKİ İLERİ BİR GERİ
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu DÖKERSE BİZİ REZİL EDER !!!
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Gastronomi taşınmalı mı?
  • İlhami Candemir İlhami Candemir SIRA GELDİ FİDANLIĞA
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “Chemistry of Nanomaterials”Seminerinden…
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Rektör Uçtu Uçtu, Mengen’e Kondu
  • Nilgün Özerdoğan Nilgün Özerdoğan ORTAK AKLA İHTİYACIMIZ VAR
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Sanat Merkezindeki Görsel Şölen
  • Suat Tosun Suat Tosun UZAK GÖRÜŞLÜ HEMŞEHRİMİZ: İRFAN ATAÖVER
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR SEVGİ ZİNCİRİ HALKALARI
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Pes Doğrusu!
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR Umutsuz olma diyor kâinat
  • Nihal Eker Nihal Eker HAYATIMIZI SARAN SARMAŞIKLAR
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Mirasyediler
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu BIÇAK KEMİKTE
  • ÖMER ERU ÖMER ERU GAZİLİK VE ŞEHİTLİK
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Bir yandan sevinç, bir yandan hüzün…
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ İRŞAD, VAAZ VE VAİZ
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Allah belanızı versin
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR KAYIP BİR NESİL VE KÜTÜPHANELER
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Bolu ve Mutfak Kültürü “
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım TESEV'den ayrılma girişimi ve Kemal Kılıçdaroğlu
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç 2 YAŞ SENDROMU
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur GÖLCÜK TABİAT PARKI MİLLETİN OLARAK KALMALIDIR
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TAKACAKSIN SEPETİ KOLUNA.
  • Makinist Makinist Allah aşkına medeniyet götürmeyin
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN SANATA YER AÇIN..
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner129