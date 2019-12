Kadınlar Atatürk anıtına çelenk sundu

Haber: Volkan Yılmaz

5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla Anıtpark’ta gerçekleştirilen törende Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Törene Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Türk Kadınlar Birliği Derneği, Yardım Sevenler Derneği, Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizler Yardım Vakfı, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği, CHP Kadın Kolları, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Sebenli Kadınlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Cumhuriyetçi Kadınlar Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği, Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu, Bolu Zihinsel Engelliler Derneği, Bolu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, Demokrat Parti Kadın Kolları, İyi Parti Kadın Kolları katıldı.

Törende konuşma yapan Türk Kadınları Birliği Bolu Şube Başkanı Aygün Bandakçıoğlu “5 Aralık Türk Kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesinin 85’inci yıldönümü nedeniyle bizlere bu hakkı tanıyan yüce Atatürk’e minnet ve saygılarımızı sunuyoruz. 5 Aralık genç Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük ve en manalı devrimlerinden biridir. Bu devrim Atatürk’ün Türk kadınına verdiği değerin tarihsel göstergesidir. Tarihsel diyorum. Çünkü Türk kadını u hakka birçok büyük ve medeni milletlerden önce kavuşmuştur. Bu hakkın Fransa’da 1994’te, İtalya’da 1945’te, Belçika’da 1948’de, Japonya’da 1950’de, Yunanistan’da 1952’de, İsviçre’de 1971’de, Portekiz’de 1976’da tanınmış olduğunu söylersek tarihsel tanımında yanılmamış olduğumuzu görürüz. Atatürk bizim bu önceliğimizi şu sözleriyle ifade etmektedir. Medeni memleketlerin birçoğunda kadından esirgenen bu hak bugün Türk kadının elindedir. Ve onu salahiyet ve liyakatle kullanacaktır.” Genç Türkiye Cumhuriyeti’nin her toplumsal kademesinde öncülük eden kadınlara ilk siyasal hakları 1930 yılında çıkarılan Belediyeler Kanunu ile verildi. Ardından 1934 yılında Malatya Milletvekili İsmet İnönü ve 191 arkadaşının verdikleri bir yasa değişikliği teklifi ile Türk Kadını milletvekili seçilme hakkını kazandı. 8 Şubat 1935’de meclise 18 kadın milletvekili girdi. Ancak 2000’li yıllarda nüfusun yarısını oluşturan kadınların mecliste temsil oranı yok denecek kadar az. Kadın milletvekili sayısı erkek milletvekillerinin sadece %17’si. Unutmamalıdır ki kadınımızın elde ettiği hakların tümü Cumhuriyetin eseridir. Bugün kadın haklarına sahip çıkmanın yolu cumhuriyete, Atatürk İlke ve Devrimlerine sahip çıkmaktan geçmektedir. Ulusal Kurtuluş mücadelesinde erkeklerle omuz omuza işgalcilere karşı mücadele veren Türk kadını hak ettiği yere geldiğinin bilincindedir. Bizlere bu imkanları sağlayan Büyük Atatürk’ü saygıyla minnetle anıyoruz” dedi.

“CUMHURİYETİMİZİN EN ÖNEMLİ DEVRİMLERİNDEN BİRİ”

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise konuşmasında şu ifadeler yer verdi: “Bugün Türk Kadınına seçme ve seçilme hakkının yıl dönümünde sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Cumhuriyetimizin en önemli devrimlerinden biri Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesi. Bugün Cumhuriyetimiz dimdik ayakta duruyorsa her türlü tehdide rağmen her türlü geri götürme çabalarına rağmen bunda en büyük payın Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesi olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bugün çok önemli. Türk kadınının da hakkını vermek lazım, Mustafa Kemal Atatürk’ün kendisine verdiği bu hakkı layıkıyla kullandı. Bugün kamuda çalışanların çok önemli bir kısmı kadınlarımız. Bazı alanlarda mesela üniversitelerde ve yargıda kadın personel sayısı erkek personel sayısını geride bıraktı. Bugün belediyemize bakıyorum, kadın personel ile erkek personel sayısı eşitlenmiş durumda. Bir durumda eksik belki kadınlar. Seçme hakkını çok iyi kullanıyorlar fakat seçilme hakkını yeterince kullanamadıklarını görüyorum. Parlamentoda 8 yıl görev yapmış biri olarak şunu gördüm. Her alanda kadın erkek oranı eşitleniyor ama parlamentoda çok çok düşük kalıyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu sayıda artar.”

“AVRUPA’NIN BİZDEN ÖRNEK ALDIĞI UYGULAMALARDAN BİR TANESİ”

Kadınlara verilen seçme ve seçilme hakkını Avrupa ülkelerinin Türkiye’den örnek aldığını vurgulayan Başkan Özcan “Bugün bize medeniyeti öğretmeye çalışan, medeni olun diyen Avrupa ülkelerinin birçoğu kadına seçme ve seçilme hakkını bizden çok geç vermiş. Hemen hemen tüm Avrupa ülkelerinden hatta dünya ülkelerinden çok daha önce Mustafa Kemal Atatürk ne kadar devrimci bir lider olduğunu, kadınların bu toplumun eşit parçası olduğunu görerek bu hakkı vermiş. Avrupa’nın da bizden örnek aldığı uygulamalardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki süreçte de bu kadınlarımızın seçme ve seçilme hakkına sahip çıkacaklarını bu konuda geriye dönüş olmayacağını her ortamda hatırlatmalarını diliyorum” dedi.

Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2019, 13:51