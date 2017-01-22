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22 Ocak 2017 Pazar
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    • Kadınlar “barış”ta birleşmeli

    Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Anayasa değişikliği görüşmeleri sırasında milletvekilleri arasında çıkan kavganın başkanlık sisteminin ayak sesleri olduğunu belirten CHP İl Kadın Kolları Başkanı Zuhal Toker Işın, “Hangi siyasi partiden olursa olsun, kadınların ortak paydası barış olmalı, sevgi olmalı, hoşgörü olmalıdır” dedi.

    22 Ocak 2017 Pazar 14:25
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    Kadınlar “barış”ta birleşmeli

    HABER: FARUK ÇİDEM

    Anayasa değişikliği teklifi görüşmeleri sırasında mecliste yaşanan şiddet olaylarına bir kadın milletvekilinin de katılmasına tepki gösteren CHP İl adın Kolları Başkanı Zuhal Toker Işın, “iktidara mensup bir kadın milletvekili, bu konuda partisinin erkek milletvekillerinden geri kalmadığını göstermiştir” dedi.

    “Bu ateşi harlayanlar ne yazık ki siyasi varlık nedenlerini Cumhuriyet’imize ve parlamenter rejime borçlu olduklarını unutacak kadar gaflet ve ihanet içerisindedirler” ifadelerinde bulunan Işın şunları söyledi:

    “İktidarın yıllardır siyaset yapma biçimi olarak tercih ettiği kin ve nefret dilinin, her kesimde yarattığı derin ayrıştırma, ötekileştirme, şu anda dayatmaya çalıştığı rejim değişikliğinde, meclis çatısı altında sürdürdüğü farklı düşüncelere tahammülsüzlüğü, demokrasiden, adaletten uzak anlayışı, maalesef ülkeyi doludizgin geri dönülmez bir yıkıma doğru sürüklemektedir. Biz kadınlar, barışı, sevgiyi, hoşgörüyü, adalet duygusunu doğamızdan, yaradılışımızdan alırız.”

    “BURADAN SESLENİYORUZ”

    Anayasa değişiklik paketini destekleyen kadın milletvekilleri, bu uğurda kadına şiddet uygulayacak kadar gözü dönmüş kadın vekil, bu şiddete sesini çıkarmayan kadın vekiller, “kadınlık bilincinden” nasıl bu kadar uzak düştünüz?

    Hele hele, kendi çocuklarınızın, torunlarınızın geleceğine neden böyle şuursuzca kıymaktasınız?

    Ne uğruna?

    Bizler anlamakta zorlanıyoruz.

    Çünkü akla ve vicdana vurmak mümkün değil, Sizler ki çağdaşlaşmanın ve yurttaş olmanın en üst kazanımı olan temsil yetkisini Cumhuriyetle elde etmiş, milli egemenliğin en üst çatısı olan mecliste milletvekili olma hakkını elde etmişsiniz.

    Cumhuriyetle birlikte kul olmaktan çıkıp birey olan kadınlar, Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 1934 yılında kadına seçme seçilme hakkı vermesi ile milletvekili olan kadınlar, Atatürk bu hakkı, kadın güçlensin, kadın özgür olsun, toplum güçlensin diye vermiştir.

    TBMM’ni, kadına seçme ve seçilme hakkının verildiği meclisten,

    Kadın vekile söz hakkı verilmeyen, kadın vekillere şiddet uygulanan bir meclise doğru sürüklediniz.

    Unutmayın, sadece kadın vekilleri değil, meclis çatısı altında bir kez daha DEMOKRASİYİ DARP ETTİNİZ.

    Sizleri izleyen milyonlarca insanın yüce Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne olan inancını, umudunu zedelediniz.

    Anahtar Kelimeler: Türkiye, Büyük, Millet, Meclisi’nde, Anayasa

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