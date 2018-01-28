Haber: Semih Baykal

Cumhuriyet Halk Partisi Bolu İl Kadın Kolları Olağan Genel kongresi parti binasında gerçekleştirildi. Kongreye Merkez İlçe Başkanı Ersan Türkoğlu, Mudurnu İlçe Başkanı Sami Özdemir , Seben İlçe Başkanı Veysel Atalay Belediye ve İl Genel Meclis Üyeleri, İl Başkanını temsile İl sekreteri Tevfik Koç, Belediye eski başkan adayı Mehtap Mısırlıoğlu ve parti üyeleri ile delegeler katıldı. Kongrede konuşma yapan mevcut Başkan Zuhal Toker Işın şunları söyledi; “ Ülkemiz her geçen gün yasaklarla, baskılarla, korkuya ve karanlığa adım adım götürülmektedir. Çağdaş olan ne varsa yok etmek isteyen örgütlü bir karanlık Cumhuriyet devrimlerini ve kazanımlarını yok etmek istemektedir! Korkutulmuş sindirilmiş ve apolitik bir toplum yaratılmak isteniyor! Biz kadınlar tüm fedakarlıklar ile kazanılmış Mustafa Kemal Atatürk’ün devrimlerinden, Cumhuriyetin kuruluş felsefesinden asla ödün vermeyeceğiz!

Bu anlayışa sessiz kalmayacağız. Asla Korkmayacağız, sinmeyeceğiz, yılmayacağız! Oturup bekleyerek kaderimize razı olamayız! Biz kadınlar, emekleri, bedenleri ve yaşam biçimleri üzerinde giderek artan bu baskıya karşı direnmeye karanlığa karşı aydınlığı, savaşa karşı barışı savunmaya eşitliğin ,özgürlüğün,adaletin olduğu bir dünyanın var olduğunu haykırmaya kadın mücadelesini yükseltemeye devam edeceğiz.Gün özgürlükçü bağımsızlıktan yana herkesin dayanışma içinde omuz omuza vererek tek yürek olma günüdür.”

“KIRGINLIKLARIMIZI UNUTUP BİR OLACAĞIZ”



Konuşmasının devamında Işın; “ Ülkemize geleceğimize sahip çıkmak için akıllarımızı birleştirerek sevgi ve saygı ile incitmeden kırmadan elimizi taşın altına koyma günüdür. Biz kadınlar kadına şiddetin son bulduğu, çocuk gelinlerin olmadığı, açlık yoksulluğun olmadığı, annelerin evlat acısıyla kavrulmadığı, terörün son bulduğu, kardeşin kardeşe düşman edilmediği, kadın bedeni üzerinden siyaset yapılmadığı bir dünya için mücadele edeceğiz. Daha çok çalışacağız, yüreklerimiz sevgi dolu olarak emek vereceğiz. Umudu inancı birlikte büyüteceğiz, birbirimize sevgi ile yaklaşacağız el ele verip başaracağız. Emeğimiz var ise sözümüz de olacak diyeceğiz her alanda var olacağız. Kırgınlıklarımızı unutup bir olacağız, birlikte güçlüyüz üstesinden gelemeyeceğimiz bir engel yoktur. Çıkacağımız bu zorlu mücadelede ben sizlere güveniyorum, inanıyorum. Büyük Usta Nazım Hikmet’in dediği gibi...

Yok öyle umutları yitirip,

Karanlıklara savrulmak...

Unutma, aynı gökyüzü altında,

Bir direniştir yaşamak.

Tüm inancım umudum, cesaretimle üyesi olmaktan onur duyduğum partimin bir neferi olarak yoldaşlığa siz sevgili kardeşlerim ile birlikte mücadeleye devam etmek istiyorum sevgi ve saygılarımla” dedi. Konuşmanın ardından gerçekleştirilen seçimde Zuhal Toker Işın, delegelerinin oylarıyla tekrar başkanlığa seçildi.

İŞTE BAŞKAN ZUHAL TOKER IŞIN’IN YÖNETİMİ

Yönetim Kurulu Asil Üyeler: Eda Arslan, Fatma Atalay, Hülya Berberoğlu, Neriman Demir, Gönül İncebey, Mualla Özbey, Ayşe Luize Özcan, Serpil Sözen, Serap Taşkın, Nefiye Turan

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler: Elif Keleş, Hayriye Gündoğdu, Selma İşbilir, Çiğdem Uz, Nihan Şahin, Huriye Ören, Şadiye Ekremoğlu, Nermin Tuğrul, Fatma İncebey, Emine Özkaya Özçelik