Özel Haber: Kasım ŞAHİN

Türkiye genelinde harekete geçen bir grup hırsızlık çetesi akıllara durgunluk veren bir yöntem uygulayarak, özellikle ev kadınlarını deterjan koklatıp, bayılttıktan sonra hırsızlık olayını gerçekleştirmesi üzerine Bolu Asayiş Şubesi yetkilileri ev kadınlarını uyararak;

KOKLADIĞINIZ AN BAYILIYORSUNUZ

“Hırsızlık şebekesi, evimizin kapısına geliyorlar, önemli deterjan firmalarının birinin adını verip yeni ürünleri için anket yapıyoruz deyip, anketi kabul etmeniz halinde de hediyenizin 3 kg’lık deterjan olacağını söylüyorlar. Tüketici olarak size uygun olan uzun sorulardan sonra yeni ürünün iki örneği olduğu söyleniyor. Yeni ürünün parfümünün iki değişik versiyonundan hangisini beğendiğinizi soruyorlar, sizin de bu konuda fikriniz alınacak.Test başlıyor, kutular açılıyor, siz de kokluyorsunuz ve tabi fenalaşıp bayılıyorsunuz. Çünkü size koklatılan ikinci koku uyuşturucudur ve bir güzel bayılıyorsunuz. Onlar da evinizi rahat rahat soyuyorlar!”

ORGANLARINIZI DA ÇALABİLİRLİR

Emniyet yetkilileri, bayılan ev kadınlarının organlarının bile çalınabileceğini de hatırlatarak; Ev kadınlarımız dikkat edin, organlarınızı da çalabilirler. Lütfen ev halkını ve de tanıdıklarınızıönemle uyarın! Siz de unutmayın. Bu soygunculuk planı piyasaya yeni çıktı, lüften eş, dost, arkadaş ve akrabalarımızı uyaralım. Bu soyguncuların tuzağından sakının. Şüpheli gördüğünüz kişileri de mutlaka 155 Polis İmdat hattına bildirin”