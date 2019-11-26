“Kadınlar çığlık değil, kahkaha atmalı”

Haber: Ceylan Beykoz

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü için basın açıklaması yapan Türk Kadın Konseyi Derneği Bolu Şube Başkanı Nilgün Işık, açıklamasında kadınlara yönelik şiddete karşı denetimlerin yapılması gerektiğine dikkat çekti.

Nilgün Işık 25 Kasım açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “1999 yılında kadına yönelik şiddette karşı toplumda farkındalık yaratmak amacıyla BM Genel Kurulu kararı ile ‘25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslar Arası Mücadele Günü’ olarak kabul edilmiştir. Dünya sağlık örgütü; Cinsiyete dayalı şiddeti kadınlara fiziksel, cinsel, psikolojik herhangi bir zarar ya da üzüntü doğuran veya bu sonucu doğurmaya yönelik her türlü davranışı, tehdit, baskı veya özgürlüğün keyfi biçimde engellenmesi olarak tanımlamaktadır. Devletin kadına yönelik her türlü şiddeti önlemek üzere yasa yapması, yerelde yönetimlerin kadın sığınma evleri açıp açmadığı, sorumluluklarını yerine getirip getirmedikleri denetlenmelidir. Kadın anadır, kadın kardeştir, kadın evlattır, kadın doğurandır, doyurandır. Varlıklarıyla anlam katan kadınlarımızın yanındayız. 25 Kasımları takvimlerden çıkarabilmek ümidiyle.”