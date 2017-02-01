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01 Şubat 2017 Çarşamba
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    • Kadınlar fazla olmaya başladı

    2016 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre il ve ilçelerin nüfusları belirlendi. Sonuçlara göre, Bolu’da kadınlar fazla olmaya başladı. 151 bin 415 kadına karşın 148 bin 481 erkeğin nüfusa kayıtlı olduğu belirlendi.

    01 Şubat 2017 Çarşamba 10:04
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    Kadınlar fazla olmaya başladı

     Bolu merkez ilçe ve ilçe nüfusunun 299 bin 896 olduğu anlaşıldı. Sonuçlara göre, Bolu’nun en kalabalık ilçesi 33 bin 455 ile Gerede oldu. TÜİK tarafından yapılan belirlemelere göre, Bolu’nun nüfusu 291 bin 095 den 299 bin 896 ya yükseldi. Nüfus dağılımı ise şu şekilde:

     

    Bolu Geneli Erkek: 148 bin 481, Kadın: 151 bin 415 Toplamı: 299 bin 896

    Bolu İlçe Merkezleri Erkek: 105 bin 477, Kadın: 108 bin 067, Toplamı: 213 bin 544

    Bolu Belde ve Köyleri Erkek: 43 bin 004, Kadın: 43 bin 348, Toplamı: 86 bin 352

     

    Bolu Nüfusunun Yaş Ortalamasına Göre Dağılımı; 0 yaş ile 14 yaş arası: 53 bin 967, 15 yaş ile 64 yaş arası: 207 bin 904, 65 yaş ve yukarısı: 38 bin 025

     

    Bolu ve İlçe Nüfuslarının Dağılımı ise şöyle:

     

    Bolu Genel 299 bin 896, İlçe Merkezleri 213 bin 544, Belde ve Köyleri 86 bin 352

     

    Bolu Merkez 195 bin 209, İlçe Merkezi 163 bin 018, Belde ve Köyleri 32 bin 191

     

    Dörtdivan Genel 6 bin 245, İlçe Merkezi 2 bin 677, Belde ve Köyleri 3 bin 568

     

    Gerede Genel 33 bin 455, İlçe Merkezi 24 bin 078, Belde ve Köyleri 9 bin 377

     

    Göynük Genel 15 bin 371, İlçe Merkezi 4 bin 140, Belde ve Köyleri 11 bin 231

     

    Kıbrıscık Genel 3 bin 415, İlçe Merkezi Bin 422, Belde ve Köyleri Bin 993,

     

    Mengen Genel 13 bin 759 İlçe Merkezi 5 bin 232, Belde ve Köyleri 8 bin 527

     

    Mudurnu Genel 19 bin 374, İlçe Merkezi 5 bin 082, Belde ve Köyleri 14 bin 292

     

    Seben Genel 5 bin 505, İlçe Merkezi 2 bin 699, Belde ve Köyleri 2 bin 806,

     

    Yeniçağa Genel 7 bin 563, İlçe Merkezi 5 bin 196, Belde ve Köyleri 2 bin 367

    Anahtar Kelimeler: 2016, Yılı, Adrese, Dayalı, Nüfus

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