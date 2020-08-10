Kadınlar, Genel Kurullarını gerçekleştirdi

Haber: N. Halid Altundal

İlimizde Şubat ayı sonunda kurulan ve tamamı kadınlardan oluşan Demirciler Gelincik Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde ve ortaklığında Doğu Marmara Kalkınma Ajansına(MARKA) bir proje hazırladı. Kooperatif, projenin uygulanması için gerekli olan genel kurul kararlarını covid-19 salgını dolayısıyla alamamıştı. Salgın sürecinde de boş durmayan kooperatif doğal ürünler ve temiz şartlarda hazırladıkları erişte, tarhana, makarna, kozalak reçeli, gül reçeli, ahududu reçeli, vişne reçeli gibi ürünlerini Kadınlar Günü dolayısıyla Highway AVM’de açtıkları stantta ve İzzet Baysal Günlerinde açtıkları stantta Bolu halkının beğenisine sundu.

Normalleşme adımları ile birlikte Demirciler Gelincik Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifi de Genel Kurulunu geçtiğimiz hafta Demirciler Köyü Sosyal Tesisinde gerçekleştirdi. Pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleşen genel kurulda kooperatifin tamamı kadın 42 ortağından 30’u hazır bulundu. Kooperatifin yönetim ve denetleme kurulları seçildi. Ayrıca MARKA’ya hazırlanan projenin uygulanması için yönetim kuruluna yetki verildi.

“SERGİLEDİKLERİ BAŞARI İLE BİZLERİ GURURLANDIRMAKTADIR”

Konuyla ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada,"Doğadan ve doğal ürün portföyü ile kadınlarımızın bereketli ellerinden tüketicilerimizin beğenisine sunulan erişte, tarhana, kozalak, gül, ahududu, vişne reçeli vb. ürünleri ile Gelincik Kadın Tarımsal Kalkınma kooperatifimiz Kuruluş genel kurulunu başarı ile gerçekleştirmiştir. Bakanlığımızın insan odaklı çalışma prensibinin pozitif ayrımcılık kısmında yer alan kadınlarımız sergiledikleri başarı ile bizleri gururlandırmaktadır. Aile ekonomilerine büyük katkı sağlayacak üretimleri ile İlimiz üretimine de önemli bir katma değer sağlayacaktır" ifadelerine yer verildi.