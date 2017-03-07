Haber: BMA

Bolu, Seben ve Dörtdivan Belediyeleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle düzenleyeceği programlar ile Kadınlar Günü’nü kutlayacak. Bolu Belediyesi tarafından 8 Mart Çarşamba saat 14.00’te Katlı Otopark Üstü Kültür Park’ta Miss Model Gelinlik Defilesi düzenlenecek ve aynı yerde saat 15.00’te BOLMEK Kursları Yarıyıl Sergisi Açılışı yapılacak. Son olarak ise saat 18.00’de Atatürk Orman Parkı’nda bisiklet sürüş etkinliği düzenlenecek.

Seben Belediyesi tarafından 8 Mart saat 19.00’da Seben Atatürk İlkokulu Çok Amaçlı Spor Salonu’nda düzenlenecek programda ise şiir dinletisi yapılacak, Seben Anaokulu öğrencilerinin çocuk gösterisi gerçekleştirilecek ve “İslamda kadının yeri ve önemi” konulu konferans verilecek.

Dörtdivan Belediyesi tarafından ise Belediye Kültür Merkezi’nde 8 Mart Çarşamba saat 14.00’de Kur’an-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve şiir dinletisi düzenlenecek ve son olarak Saime Adıyaman tarafından dini sohbet verilecek.