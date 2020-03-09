Kadınlar Günü Göynük’te kutlandı

Haber: BMA

Göynük Belediyesi tarafından organize edilen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlik programı Belediye Başkanı Ahmet Çankaya’nın katılımı ile Çetin Düğün sarayında gerçekleşti.

Başkan Ahmet Çankaya tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma ile başlayan program Kuran tilaveti ile devam etti. Programın ilerleyen saatlerinde ise Gazi Süleyman Paşa Cami İmam Hatibi Rıfat Alibaş tarafından İslamiyet’te Kadın’ın Değeri konulu sohbet verildi. Nevşehirli Hacı Abdullah Gürbüz Hz’nin Semazenlerinden oluşan semazen grubunun ilahi eşliğinde gerçekleşen sema devranı ile devam eden program konuklar için hazırlanan çeşitli ikramların sunumu ve gerçekleştirilen hediye çekilişi ile sona erdi.