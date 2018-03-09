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09 Mart 2018 Cuma
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    • Kadınlar Günü’nde Şişli’de Yeniden Sarıgül Fırtınası!

    8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Mustafa Sarıgül, yaklaşık beş bin kişinin katılımıyla Şişli’den tüm Türkiye’ye önemli mesajlar verdi.

    09 Mart 2018 Cuma 12:31
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    Kadınlar Günü’nde Şişli’de Yeniden Sarıgül Fırtınası!
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    HABER:Aysun Beykoz

    Şişli eskiBelediye Başkanı Mustafa Sarıgül, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde benzerine zor rastlanan, müthiş bir organizasyona imza atarak Şişli’ye akın eden kadınlar ile bir araya geldi. Siyasi kariyeri boyunca hiçbir özel günü atlamayan ve bu özelliği ile tüm kesimler tarafından saygıyla taktir edilen Sarıgül, Şişli Merriot Otel’de düzenlediği kadınlar günü organizasyonu kapsamında tüm Türkiye’ye ve özellikle Şişli’ye önemli mesajlar verdi.

    “KADINLAR YARINIMIZIN TEMİNATIDIR”

    Şişli’den yaklaşık beş bin kadının katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda konuşan Sarıgül, Kurtuluş mücadelesinden bu yana vatan toprağının her bir karışında emeği olan Türk kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün en içten dileklerle kutladığını dile getirdi. Toplumun en küçük yapı taşı olan Ailenin temelindeki unsurun anne olduğunu belirten Sarıgül; “yarınlarımızın teminatı şüphesiz kadınlarımızdır” dedi.

    ŞEHİT ANNELERİNİ UNUTMADI

    Afrinde devam eden operasyonla ilgili de konuşan Sarıgül, tüm duaların mehmetçiklerle olduğunu dile getirdi ve yılın kadını olarak Afrin’de şehit düşen anneleri kabul ettiğini söyledi. Her daim şehit annelerinin yanında olduğunu vurgulayan Sarıgül, “kahraman şehitlerimizin anneleri her daim eli öpülesi kadınlardır” dedi.

    YÜZDE 70 KADIN KOTASI

    Açıklamalarının devamında ise Sarıgül, belediye başkanlığı dönemi boyunca izlediği politikalarda kadınlara ne denli önem verdiğini örneklerle dile getirdi. Türk kadının ülke siyasetinde daha fazla söz sahibi olması gerektiğini belirten Sarıgül, Şişli’nin yönetiminde kadınlara yüzde 70 oranında yönetime katılma hakkı sunduklarını ifade etti. Sarıgül’ün bu açıklamasının ardından salonda bulunan kadınların Sarıgül’ü ayakta alkışlaması da dikkatlerden kaçmadı.

    ŞİŞLİ O’NU O ŞİŞLİ’Yİ ÇOK ÖZLEDİ

    Açıklamalarının son bölümünde ise Sarıgül, oldukça önemli siyasi mesajlar verdi. Türkiye siyasetinin adeta bir çıkmaza mahkum edildiğini dile getiren Sarıgül, mevcut konjonktürde kutuplaşmanın bulunduğunu ve çözümün yalnızca ötekisi olmayan bir siyasi anlayış olacağını söyledi. Salonu dolduran yüzlerce kadının “Şişli seni çok özledi” çağrısına gülümseyerek cevap veren Sarıgül, Şişli’yi adeta çocuğu gibi gördüğünü ve kendisinin de Şişli’yi çok özlediğini dile getirdi.

     

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