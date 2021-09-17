Kadınlar için üretim fırsatı

Haber: Aysun Beykoz

MARKA'nın Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı çerçevesinde Kadının Emeği Birliğin Temeli Projesi kapsamında; Bolu Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün de ortağı olduğu, S.S. Demirciler Gelincik Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından köyde kullanılmayan ilkokulun yöresel ürünlerin üretileceği bir imalathaneye dönüştürülmesi, 6 adet sera yapımı, 1 lavanta bahçesi, kır lokantası ve kafeterya çalışmaları hızla devam ediyor. Her biri 240 metrekare olan 6 adet seranın, Demirciler Köyündeki 6 Kooperatif ortağının bahçesine kurulumu başladı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bu proje ile kadınların tarımda üretim, yenilik ve girişimcilik faaliyetlerini artırarak düzenli bir gelir elde etmesini amaçlıyor. 240 bin TL’ye mal olan 6 adet seranın kurulumunun tamamlanmasıyla kadın ortaklar kooperatifin üretim ve pazarlamasına katkı sağlayacak. Kadınlar, sera kurulur kurulmaz sebze dikimine başlayarak yaz-kış 12 ay ürün alabilecekler.